Instituciones educativas de San Cristóbal recibieron aportes provinciales FANI por más de $17 millones

El senador provincial Felipe Michlig, junto al diputado provincial Marcelo González y el delegado de la Regional IX de Educación Maximiliano Rodríguez, desarrollaron una recorrida por establecimientos educativos de la ciudad de San Cristóbal, donde hicieron entrega de aportes y certificados correspondientes al Fondo para la Atención de Necesidades Inmediatas (FANI), en representación del gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Educación José Goity.

El senador Michlig resaltó “la tarea de todo el equipo regional, de los supervisores y de la comunidad educativa en su conjunto. Nosotros gestionamos y acompañamos para tratar de viabilizar cada proyecto que mejore la educación”.

Durante la recorrida también estuvieron presentes los concejales Pablo Bonacina y Horacio Rigo, además de la referente territorial del Ministerio de Cultura Carolina Corona.

Importante aporte para el Jardín Nº 141

La primera actividad se desarrolló en el Jardín de Infantes N° 141 “Ángela Peralta Pino”, en una de las nuevas aulas construidas con fondos del programa “Abre Escuela - Programa Mil Aulas”, donde las autoridades provinciales hicieron entrega de un aporte de $13.195.257 destinado a la construcción de los sanitarios para dichas aulas del nivel inicial.

El aporte fue recibido por la directora María José Da Silva, la vicedirectora Graciela Cabral y la presidenta de cooperadora Karen Lastra. La directora expresó su agradecimiento y destacó que “era un sueño que estábamos anhelando desde hace muchos años atrás para mejorar la calidad educativa y las trayectorias de los niños. Lo que nos faltaba era completar con los baños y hoy estamos muy felices por este nuevo paso”.

Por su parte, el senador Michlig remarcó la fuerte inversión educativa que el Gobierno Provincial viene realizando en el departamento: “Estas dos aulas ya están terminadas y prontas a inaugurarse, gracias a un esfuerzo muy importante del programa Mil Aulas impulsado por el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro José Goity. Hoy venimos a traer este FANI porque a estas aulas les faltaban los sanitarios y queremos que todo quede como corresponde”.

El legislador recordó además que actualmente se ejecutan 32 aulas nuevas en el departamento San Cristóbal y adelantó que continúan gestionando nuevas incorporaciones: “La idea es poder llegar a 40 aulas nuevas en total en el departamento. Vamos a seguir gestionando mejoras y trabajando junto a toda la comunidad educativa”.

Visita a la Escuela Nº 223

Posteriormente, las autoridades visitaron la E.E.S.O. N° 223 “José V. Oroño”, donde hicieron entrega formal del certificado correspondiente a un aporte FANI de $4.452.100 destinado a la adquisición de utensilios de cocina para el comedor escolar, fondos que ya habían sido depositados previamente.

El certificado fue recibido por la directora Milena González y la vicedirectora Jessica Compagnon quienes agradecieron “el acompañamiento recibido para poner en funcionamiento el comedor escolar gracias al aporte recibido desde el Ministerio”.

Por su parte, el senador Michlig indicó que “estos fondos ya han sido depositados y les permitieron poner en marcha este comedor, independizándose de lo que antes era solamente copa de leche. Hoy cerca de 200 alumnos concurren a esta escuela y seguramente muchos utilizarán este servicio”.

“Esto se pudo concretar gracias a la decisión política del gobernador Pullaro y del ministro Goity. Durante muchos años esta escuela no había podido contar con un comedor escolar propio y hoy eso es una realidad”, remarcó el representante departamental.