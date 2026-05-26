La FCE-UNL acompaña a municipios y comunas en la implementación de la nueva Ley Orgánica

La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral llevará adelante el ciclo de formación “De la reforma a la gestión local”, una propuesta orientada a acompañar a municipios y comunas de Santa Fe en la comprensión y aplicación de la nueva Ley Orgánica de Municipios Nº 14.436.

La actividad busca traducir los principales cambios normativos en herramientas concretas para la gestión cotidiana de los gobiernos locales. La nueva ley establece un marco renovado para la organización y el funcionamiento municipal, y plantea desafíos vinculados con administración financiera, presupuesto, contrataciones, gestión de bienes, control público, transparencia, acceso a la información, transición ordenada y estructura institucional.

El primer encuentro será presencial y se realizará el 27 de mayo, a las 11, en el Auditorio de la FCE-UNL. El conversatorio será presentado por la decana Liliana Dillon y contará con la participación de Pablo Olivares, ministro de Economía de Santa Fe; Belén Echeverría, secretaria de Hacienda; y Gerónimo Peñalva, subsecretario Legal Técnico del Ministerio de Gobierno e Innovación. La actividad será moderada por Néstor Darío Mejías, vicedecano de la FCE-UNL, y Horacio Ciancio, secretario de Gobierno, Municipios y Comunas de la Provincia de Santa Fe.

“Esta propuesta parte de una necesidad muy concreta: que la reforma no quede solo en el plano normativo, sino que pueda transformarse en capacidades reales de gestión para municipios y comunas. Desde la Facultad queremos aportar conocimiento técnico, mirada territorial y herramientas aplicadas para acompañar este proceso”, señaló Mejías.

El ciclo está dirigido a intendentes e intendentas, presidentes y presidentas comunales, secretarios y secretarias de Gobierno y Hacienda, equipos jurídicos, contables y administrativos, responsables de compras, control y modernización, concejales, miembros de comisiones municipales y equipos técnicos de gobiernos locales.

La modalidad prevé un encuentro presencial de apertura y cinco encuentros virtuales organizados por módulos. Los contenidos abordarán Presupuesto Municipal; Contrataciones y gestión de bienes; Control público, transparencia y acceso a la información; Estructura institucional y organización del gobierno local; y Recursos municipales y ordenanza tributaria.

Para la decana de la FCE-UNL, Liliana Dillon, el ciclo expresa el rol que debe asumir la universidad pública frente a los procesos de transformación institucional. “La universidad pública tiene la responsabilidad de estar cerca de los problemas reales de la sociedad. En este caso, ponemos a disposición el conocimiento de la Facultad para acompañar a los gobiernos locales en una etapa que requiere formación, criterio técnico y capacidad de implementación”, sostuvo.

La propuesta contará con docentes y especialistas del ámbito universitario, provincial y local. Las inscripciones se realizan a través de: www.fce.unl.edu.ar/eventos/