Territorio 5.0: el Registro Civil habilita la solicitud online de DNI y pasaporte para personas con imposibilidad de traslado

En el marco del proceso de digitalización del Estado, el Gobierno de Santa Fe ofrece la posibilidad de realizar la gestión online para solicitar la toma domiciliaria de datos digitales destinada a la confección del DNI y/o pasaporte para personas que, por razones de salud, discapacidad o imposibilidad de traslado, no puedan concurrir de manera presencial a una oficina de Registro Civil.
Actualidad01 de junio de 2026El DepartamentalEl Departamental

En otra acción concreta de accesibilidad y derecho a la identidad, desde el Gobierno de la Provincia de Santa Fe se puso a disposición la gestión online para solicitar la toma domiciliaria de datos digitales destinada a la confección del DNI y/o pasaporte para personas que, por razones de salud, discapacidad o imposibilidad de traslado, no puedan concurrir de manera presencial a una oficina de Registro Civil. La medida se enmarca en Territorio 5.0, la estrategia provincial impulsada por la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro que integra innovación, modernización del Estado y políticas sociales para construir un servicio público más accesible e inteligente.

Se trata de un trámite diseñado para que, de manera fácil, rápida y transparente, la ciudadanía santafesina acceda a estos dispositivos domiciliarios que están pensados para quienes no puedan hacerlo de manera presencial en las oficinas del Registro Civil.

Al respecto, Sergio Duarte, director provincial de Registro Civil, expresó que este servicio se da “en el marco de la consigna que sostiene el gobernador Maximiliano Pullaro respecto de gestionar de manera tal que logremos acercar cada día un poco más el Estado a los ciudadanos”.

Acercar un trámite, cambiar una vida

Una vez generado y aprobado el trámite, el Registro Civil enviará un equipo al domicilio particular, geriátrico, hospital, sanatorio para la toma de datos digitales para la impresión de DNI o Pasaportes.

Duarte remarcó que se estará brindando “un mejor servicio, fundamentalmente para aquellas personas que no puedan acercarse debido a alguna cuestión de salud o imposibilidad motriz y así puedan acceder al derecho a la identidad a través de realizar el trámite de DNI o pasaporte”.

Costos del trámite y entrega

DNI

* Regular: $ 10.000
* Exprés: $ 26.000

Asimismo, el trámite será gratuito para personas que perciban jubilación mínima, sean beneficiarias de planes sociales, posean Certificado Único de Discapacidad (CUD) o presenten declaración jurada de escasos recursos.

Pasaporte

* Regular: $ 100.000
* Exprés: $ 200.000

El pago deberá realizarse de manera electrónica al momento de la visita domiciliaria, mediante un código QR generado en ese instante por el agente de Registro Civil. El DNI o pasaporte será entregado por correo postal en el domicilio declarado durante la gestión.

En caso de poseerlo, adjuntar certificado médico que detalle la historia clínica y acredite que la persona se encuentra imposibilitada de trasladarse. Este requisito no es obligatorio para realizar el trámite.
La gestión puede realizarse desde el siguiente enlace: https://www.santafe.gob.ar/gestionesciudadanas/tramite/68f62f2e9c0e6291ddc5b51a

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