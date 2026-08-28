El Senado reconoció a la Selección Argentina Sub 15 y a la AFA

El Senado de la Provincia de Santa Fe reconoció este miércoles a la Selección Argentina Sub 15 de Fútbol, que se encuentra en territorio santafesino realizando su preparación para el Campeonato Sudamericano de la categoría. En el mismo acto, también se distinguió a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por el subcampeonato obtenido en la Copa Mundial de la FIFA, que había sido declarado de interés por la Cámara.

La ceremonia se desarrolló en el Recinto de Sesiones y fue encabezado por el presidente provisional, Felipe Michlig, quien estuvo acompañado por los senadores Rodrigo Borla (San Justo) y Esteban Motta (San Martín), además de autoridades de la Cámara. También participaron, en representación de la AFA, Ariel Sclafani, director de partidos de la Liga Profesional de Fútbol; Cristian D’Amico, asesor de Presidencia; Fabián Marcelo Lovato, presidente de la delegación; Martín Camarero, delegado de AFA; y Enrique Ricardo Cesana, coordinador de Selecciones Nacionales. Asimismo, integrantes de la Selección Argentina Sub 15, miembros del cuerpo técnico y demás integrantes de la delegación.

“Es un honor recibirlos en esta que es la casa más federal de la provincia”, expresó Michlig al dar la bienvenida a los integrantes de la delegación argentina. En ese sentido, destacó la satisfacción de recibir a la Selección Sub 15 en Santa Fe para que pueda prepararse de la mejor manera de cara al certamen que disputará en Paraguay a partir del próximo 8 de septiembre.

“Para nosotros es una satisfacción recibirlos en nuestra provincia para que vengan a prepararse de la mejor manera de cara a la competencia que van a tener en Paraguay. Ojalá todos los que están acá algún día puedan representarnos en la Selección Mayor”, manifestó.

El presidente provisional también destacó el significado que tiene la Selección Argentina para el país y su capacidad de generar unidad. “Una selección que es motivo de orgullo para todos los argentinos en cada competencia en la que participa. La Selección unió al país y eso es muy importante en momentos de tanta crispación, pelea y grieta”, señaló.

En ese sentido, Michlig puso en valor la representación santafesina en el fútbol argentino, al remarcar que el seleccionado nacional está “liderado por el mejor jugador del mundo, que nació en esta provincia”, en referencia a Lionel Messi, y conducido por “otro santafesino que nos llena de honor y orgullo”, en alusión a Lionel Scaloni.

Finalmente, dirigió unas palabras a los jóvenes futbolistas: “Ustedes fueron seleccionados para representar al país y tienen que sentirse orgullosos, compitiendo de la mejor manera y dejando todo de ustedes más allá del resultado que obtengan”. Además, los invitó a disfrutar de su estadía en la provincia: “Queremos que disfruten su estadía en la Invencible provincia de Santa Fe y se sientan como en su casa, porque realmente lo es”.

El valor de los clubes y del federalismo

Por su parte, el senador Esteban Motta destacó el significado que tiene para los jóvenes llegar a representar a la Selección Argentina y puso en valor el rol de los clubes deportivos como espacios de contención, formación y educación.

“Todos los que alguna vez jugamos a la pelota soñamos con estar en el lugar que están ustedes, representando a la Selección Argentina”, expresó. Asimismo, señaló que para el Senado los clubes “son motivo de orgullo”, por tratarse de instituciones que se sostienen con el esfuerzo de sus comunidades y cumplen un rol fundamental para miles de chicos.

Reconocimiento a la AFA

En representación de la Asociación del Fútbol Argentino, Ariel Sclafani agradeció el recibimiento y destacó que el reconocimiento constituye “un gesto de afecto y cariño” hacia los representantes del deporte.

También resaltó el carácter federal de la actual composición de las selecciones argentinas y valoró especialmente que la Cámara haya declarado de interés el subcampeonato mundial obtenido por la Selección Argentina, destacando la presencia de numerosos futbolistas nacidos en la provincia de Santa Fe.

A su turno, Cristian D’Amico agradeció, en nombre de la AFA, el reconocimiento y sostuvo que se trata también de una valoración al esfuerzo de los jóvenes futbolistas y de los dirigentes que trabajan para construir “un fútbol cada vez más federal y representativo”.

En tanto, Enrique Ricardo Cesana, coordinador de Selecciones Nacionales, destacó la posibilidad de que la Sub 15 pueda recorrer distintos puntos de la provincia durante su preparación y valoró la recepción que tuvo la delegación. “Es un orgullo poder recorrer la provincia, que los chicos puedan jugar en distintos lugares”, manifestó.

Preparación en Santa Fe

La Selección Argentina Sub 15 se encuentra en Santa Fe como parte de su preparación para el Campeonato Sudamericano de la categoría, que comenzará el 8 de septiembre en Paraguay.

Durante su estadía en la provincia tiene previsto disputar un encuentro amistoso frente a un combinado de la Liga Santafesina de Fútbol, en el estadio del Club Atlético Colón de Santa Fe, y otro ante un combinado de la Liga Departamental San Martín, en el Club Atlético San Jorge.

Del acto participaron también Carlos Lanzaro, presidente de la Federación Santafesina de Fútbol; Leandro Birollo, presidente de la Liga Santafesina de Fútbol; y Juan Dertiano, presidente de la Liga Departamental San Martín.

Como cierre del reconocimiento, se realizó la entrega de presentes institucionales y diplomas alusivos a los integrantes de la delegación. Además, Cristian D’Amico firmó el Libro de Reconocimientos de la Cámara de Senadores, dejando testimonio de la visita.