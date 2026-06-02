La UNL firmó 57 convenios para desarrollar proyectos de Extensión

Se realizó la tercera jornada "Territorios en diálogo. Construcción colectiva para la acción” organizada por la Secretaría de Extensión Universitaria de la UNL en el Paraninfo de la UNL. Contó con la participación de los referentes de las instituciones, organizaciones sociales y públicas que junto con los equipos de los proyectos de extensión impulsan propuestas transformadoras en toda la región.

Del acto participaron la rectora de la Universidad Nacional del Litoral, Laura Tarabella y la secretaría de Extensión María Lucrecia Wilson. Estuvieron presentes los decanos y decanas de las facultades, directores de centros universitarios así como secretarios y secretarias de extensión junto con otras autoridades de la casa de estudios. Para la firma de los convenios se contó con la presencia de varias autoridades del gobierno provincial como el ministro de Educación Prof. José Goity y la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano María Victoria Tejeda, representantes de los ministerios de Salud y Desarrollo productivo junto a secretarios y secretarias. Además, asistieron los intendentes Juan Pablo Poletti de la ciudad de Santa Fe Omar Antonio Colombo de Recrero, Luis Alberto Pallero de Monte Vera y Mariano Jesús Busso de Gálvez, así como representantes del municipio de Esperanza, San José del Rincón, Santo Tomé, Consejos Municipales de Rincón y Monte Vera, referentes de instituciones, vecinales, organizaciones sociales y comunitarias de toda la región.

En el discurso de apertura la rectora hizo referencia a la historia de la Universidad y su vínculo con la extensión universitaria que marcó desde sus inicios el compromiso sostenido con las problemáticas de su comunidad. En ese marco, destacó la reciente resolución del Consejo Superior de instituir el 30 de mayo como el Día de la Extensión Universitaria en la UNL. “No solo recuperamos la historia y el camino transitado desde la creación del Instituto Social en 1928, sino que reafirmamos nuestro compromiso ético y político con la democratización del conocimiento para seguir proyectando el potencial transformador de la universidad pública en el territorio”, afirmó.

Compromiso y trabajo conjunto

La UNL firmó 57 convenios de cooperación y actas acuerdo con instituciones sociales y organismos con los cuáles la universidad se vincula para desarrollar proyectos de extensión. Abordan una diversidad de temas y problemáticas en un trabajo colectivo entre los equipos de la extensión -integrados por docentes, no docentes, estudiantes y profesionales de las diferentes unidades académicas- junto con las diversas instituciones asociadas.

“Concebimos a la Universidad como un espacio que aprende y se transforma junto a la comunidad, hoy reafirmamos el trabajo sistemático e ininterrumpido junto con las organizaciones civiles, sectores productivos y distintos niveles del Estado”, remarcó la rectora Tarabella. “La universidad tiene en marcha más de 60 proyectos y acciones de extensión en el territorio que trabajan en forma articulada con más de 100 organizaciones sociales y comunitarias en toda la región centro-norte de nuestra provincia”.

Los convenios fueron rubricados con los Ministerios: Educación, Salud, Igualdad y Desarrollo Humano y Desarrollo Productivo de la provincia de Santa Fe. Las municipalidades de Santa Fe, Monte Vera, Recreo, Gálvez, San José del Rincón y Esperanza, los Concejos Municipales de la ciudad de Rincón y Monte Vera, la Comuna de Bella Italia.

Mediante las actas acuerdos la universidad se vincula con: las Asociaciones Civiles Conectar, Desvío a la raíz, Orgánica, Arisu, Asorsafe, La Verdecita; Capibara, Sociedad de Quinteros, Manitos Solidarias, Proyecto 3, La Poderosa; Generar, Residencia Amor y Esperanza; Consejo de Salud de Monte Vera, Creciendo, la Costera Colastine Norte, Abra, Construyendo Futuro y el Banco de Alimentos Santa Fe. Se suman además las fundaciones Cauces y Hoy por mañana, las comunidades Mocoví Esperanza Viva y comunidad Qom del Barrio Las Lomas. La Sociedad Rural de Rafaela, las Cooperativas Unión de Trabajadores de la Tierra, Teko, Reciclando nuestros sueños, Azul, Nuovo Orizzonte, Alma y Altavoz. INTA de Las Toscas, UEFAS, el Grupo Turismo Comunitario La Boca, Aguas Santafesinas, el Colegio de Ingenieros Agrónomos, las vecinales Pro Mejoras de Alto Verde, Centenario, San Martín, Villa del Parque, Rincón Centro 2 de Agosto, Barrio Centro de Esperanza y la Federación de Vecinales de Esperanza. La Biblioteca Popular Amilcar Renna y los Centros Culturales El Birri y Jorge Del Conte el Titiritero.

Reconocimientos al compromiso social

La segunda parte de este encuentro consistió en un reconocimiento a veinte instituciones sociales y comunitarias que vienen trabajando de manera sostenida con la UNL. Las y los decanos acompañaron este momento que puso en valor las acciones impulsadas de manera conjunta.

Se destacó el trabajo que desarrolla la organización La Poderosa de Barrio Chalet, la Asociación Parque Federal, Manitos Solidarias de Santo Tomé, la Mesa de Organizaciones del Encuentro Regional de Salud conformada por más de 50 organizaciones, la Fundación Develar que impulsa acciones vinculadas a la educación, la salud integral, el ambiente, el género y la salud mental. El Taller protegido de producción Pinquén de Gálvez, que brinda capacitación laboral y empleo significativo a personas con discapacidad, ASORSAFE, el INTA Reconquista, la Subcomisión Grupo de Apoyo de Mujeres Agropecuarias (GAMA) de la Sociedad Rural de Rafaela y las Asociaciones vecinales Centenario, Villa del Parque, y Pro-Mejoras de Alto Verde. Se reconoció además a siete instituciones educativas, los jardines de Infantes N° 102 Alfredo Williner de Rafaela y Divino Niño del Movimiento Los Sin Techo. Las escuelas Nº 2067 Omar Rupp, EESO Nº 440 Simón de Iriondo institución histórica de la ciudad que ha sido parte fundamental de la construcción de la educación pública y de la formación de generaciones de estudiantes, la escuela Juan Bautista Bustos, el Bachillerato Popular La Vuelta del Paraguayo y la Escuela de Modalidad Técnico Profesional Nº 690 “Lucía Aráoz de Ángel Gallardo.

Compartir experiencias

Como cierre de este encuentro -que tendrá su continuidad en octubre con la realización de encuentros participativos- se presentó en el escenario el Colectivo de Infancias Diversas para compartir con juegos y canciones parte de las acciones, recorridos y producciones del Mundo de la Lora Pandora y sus amigas y amigos. Luego en el patio de la manzana histórica, las y los presentes compartieron una degustación y presentación de los Alimentos Nutritivos UNL.