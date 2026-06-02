Día Nacional del Bombero Voluntario

El cuartel de San Cristóbal estuvo abierto a la comunidad

Con compromiso, entrega, sacrificio y pasión por su trabajo, los bomberos de la ciudad de San Cristóbal propusieron actividades para conmemorar su día.

Cada 2 de junio se celebra el "Día Nacional del Bombero Voluntario" en Argentina en conmemoración a la creación del primer cuerpo de bomberos voluntarios en el barrio porteño de La Boca en el año 1884.

Por la decisión de servir a la comunidad y en querer ayudar a los demás, los bomberos sancristobalenses realizan capacitaciones constantemente, prácticas de rescate, estudian la manera de atender los siniestros y los manejos de situaciones de peligro. Están acompañados por un grupo de personas que integran la comisión directiva que llevan a cabo beneficios, venta de locro, peñas, entre otras actividades, para recaudar de dinero para la institución de servicio, sumado a la colaboración mensual de los socios.

En los últimos años, el equipo de trabajo decidió cumplir ciertos objetivos que incluían mejorar los equipos, reacondicionar el cuartel y las distintas instalaciones del lugar, como así también el mantenimiento de los vehículos y la adquisición de nuevas unidades.

Tal como lo definen ellos, el cuartel es su segunda casa, y en el marco de esta importante fecha El Litoral visitó la institución y dialogó con Natali Dobanton, la Jefa del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de San Cristóbal.

"La idea de hoy era abrir el cuartel a la comunidad con la propuesta 'Bombero por un día', que la gente se acerque, conozca las unidades, que consulte todo tipo de dudas y nosotros estamos dispuestos a charlar con todos. Hay mucha gente que cuando viene se sorprende de lo grande que es y de lo que tiene el cuartel y nosotros les contamos sobre este mundo".

El equipo de San Cristóbal durante mucho tiempo era conformado por pocos bomberos, a veces sólo dos personas que atendían cada una de las emergencias. Esto fue cambiando con los aspirantes decidieron sumarse y estudiar para ser bomberos. En diciembre del 2025, cinco fueron los que se recibieron oficialmente de bomberos y, actualmente, el cuerpo activo lo integran quince personas.

"Tener hoy quince bomberos, tanto hombre como mujeres, es un montón y estamos muy contentos, se viene trabajando un montón, tratamos de apoyarlos, sabemos que esto es bastante complejo y queremos que sean el legado de San Cristóbal y el cuartel".

La conmemoración de hoy incluyó visitas a la institución y la tradicional carava por las calles de la ciudad, con los vecinos saludándolos y felicitándolos por su trabajo, porque arriesgan su vida en cada llamado y no sólo en incendios sino también en accidentes vehiculares, rescates, catástrofes, colaborar cuando ocurren inundaciones o cuando aparece una pandemia. Cuando suena la sirena los bomberos dejan de lado, su trabajo, su familia y acuden a donde los necesitan.