Los productos de la Escuela Granja llegan al Rectorado de la UNL

La Universidad Nacional del Litoral (UNL) invita a la comunidad a conocer y adquirir la producción de la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja (EAGG). Este jueves 13 de agosto, de 9:00 a 14:00 hs, la proveeduría del establecimiento instalará un stand de venta en el hall central del Rectorado de la UNL (Bv. Pellegrini 2750, Santa Fe).

Quienes se acerquen podrán encontrar una variada oferta de productos de estación de origen vegetal y animal elaborados en la institución:

Alimentos frescos: Huevos de gallina, verduras (variedades de lechuga, acelga, brócoli, coliflor, cebolla de verdeo) y frutas de estación (cítricos y quinotos).

Lácteos y conservas: Quesos de vaca (graso de alta humedad y saborizado), miel, mermeladas (de higo y naranja), y escabeche de conejo.

Especialidades y delicatessen: nueces pecán peladas, tomates y cedrón deshidratados, cascaritas de naranja azucaradas, bocaditos de pera y rodajas de frutas (pomelo rosado y naranja) deshidratadas.

Formación y trabajo real

La EAGG es una escuela preuniversitaria de modalidad agrotécnica, ubicada en la ciudad de Esperanza, donde las y los estudiantes se forman como Técnicos/as en Producción Agropecuaria. A lo largo de sus 6 años de cursado, participan activamente de las secciones o entornos formativos, espacios didácticos y productivos donde fortalecen los conocimientos teóricos y llevan adelante tareas a modo de prácticas profesionalizantes.

En la institución, los espacios de producción animal están vinculados a la avicultura, la cunicultura, la ganadería, la producción apícola, la producción de ovinos y caprinos, la producción bubalina y la suinicultura; la producción vegetal se desarrolla en los espacios de huerta orgánica, producción de forrajes, producción frutícola general y vivero; los espacios industriales abarcan la planta de industria láctea, la sección de procesamiento de frutas y hortalizas y el taller agrícola.

Gran parte de la producción animal y vegetal abastece al comedor escolar y el excedente se comercializa de forma permanente en la proveeduría de la escuela, abierta a toda la comunidad de la región.

Productos que ofrece la proveeduría

Habitualmente, en la proveeduría escolar de la EAGG se puede adquirir un completo abanico de productos de estación: huevos (de gallina y codorniz), miel, dulces, mermeladas y conservas, frutas (frescas, almibaradas, abrillantadas y deshidratadas), verduras, plantas y plantines (hortícolas, florales y ornamentales) y variedad de lácteos (quesos, yogures y dulce de leche).

Quienes estén interesados en acercarse a la proveeduría de la EAGG, en Esperanza, podrán consultar los días y horarios de atención en el sitio web: https://www.eagg.unl.edu.ar/comunidad/proveeduria/