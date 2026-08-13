Reforma electoral en Santa Fe: la UCR y el PS debaten impulsar un piso alto para competir en las generales

(Fuente Letra P)

En el marco del debate parlamentario por la reforma electoral en Santa Fe, la Unión Cívica Radical y el Partido Socialista debaten la creación de un piso -alto- para poder acceder a las listas de diputados y concejales de cada frente en las elecciones generales.

Como ya contó Letra P, la coalición oficialista se propuso confeccionar un texto que unifique las propuestas de todos los partidos. Por ese motivo, radicales y socialistas esperan llegar a un acuerdo -que de ser posible incluya a la la oposición- antes del 20 de agosto, fecha en la que se pretende que la cámara baja apruebe el proyecto de ley.

Una nueva cuestión de pisos

Como publicó Letra P, la cuestión de los pisos electorales para acceder a una banca de diputados es uno de los temas centrales de la reforma del código electoral santafesino. Para ese umbral, la UCR propuso un 5% y el socialismo un 3%.

No obstante, los proyectos de los dos partidos mayoritarios del oficialismo también presentan otra diferencia respecto a los pisos. Ambas agrupaciones plantean que las listas que compitan en internas dentro de un mismo frente deben alcanzar un porcentaje mínimo de votos para poder ingresar a la lista definitiva de la coalición.

Para este cambio, el PS quiere subir el umbral al 7% y el radicalismo al 10%, siempre sobre la base de los votos válidos totales de la agrupación política de la categoría en cuestión.

Las dos iniciativas suponen multiplicar varias veces el piso interno actualmente fijado en 1,5% por la Ley Provincial 12.367. Esta modificación supondría una dificultad más para los armados políticos minoritarios al interior de los frentes, ya que, en un contexto de participación electoral a la baja, se verían obligados a cosechar más votos.

A eso debe sumarse que, a partir de la sanción de la última reforma constitucional, el espacio que resulte primero ya no ingresará 28 diputados de forma automática a la cámara baja. A partir de 2027, los 50 escaños se distribuirán por sistema D’Hondt, lo cual vuelve crucial la discusión por los pisos, interno y externo.

Cómo funcionarían las propuestas del socialismo y el radicalismo

Para graficar cómo funcionarían las propuestas, se puede tomar como ejemplo la actuación del justicialismo en la última elección de diputados provinciales en 2023. En aquella oportunidad, cuando regía el piso interno del 1,5%, Elijo Hacer se quedó con 16 de las 28 bancas, Unidad Ciudadana con 4, Un Futuro Sin Miedo con 3, Volvamos al Peronismo y Podemos Más con 2 cada una y Unamos Fuerzas con 1.

Pero si en esa ocasión hubiera regido un piso interno del 10%, únicamente los dos espacios con mejor desempeño se habrían repartido los 28 asientos. Si en cambio el piso se hubiera fijado en 7%, habrían sido cinco los espacios incluidos en el reparto de las 28 bancas para competir en la general.

La reforma pone primera en la Legislatura

Las discusiones de Unidos para Cambiar Santa Fe sobre los pisos externos, la cantidad de boletas con las que contará el sistema y la conformación de las autoridades electorales vienen acaparando la atención de la nueva reforma santafesina. Quizás por ese motivo, la cuestión de los pisos internos quedó relegada y pocos espacios del oficialismo manifestaron sus posturas públicamente.

Con o sin acuerdo dentro de la coalición gobernante, el debate legislativo comenzará formalmente este miércoles en la capital de la provincia, cuando se concrete la primera sesión conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda.

Durante la jornada, los abogados Oscar Blando y Jorge Zárate, especializados en sistemas electorales, expondrán sus consideraciones sobre las iniciativas que se encuentran en discusión.

Como adelantó Letra P, el oficialismo busca que Diputados apruebe un texto unificado en la sesión del 20 de agosto para que, una semana más tarde, el Senado le de sanción definitiva.