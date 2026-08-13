Karina Milei y Mauricio Macri hablaron para avanzar con un acuerdo entre Libertarios y Pro

(Fuente La Nación)

El expresidente Mauricio Macri y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, hablaron durante media hora esta semana, luego de las diferencias que habían distanciado al Pro y el oficialismo.

De esa charla surgió la convocatoria a un primer encuentro mañana, en la Casa Rosada, con referentes de ambas fuerzas políticas.

Será a las 11, en la planta baja de Balcarce 50 y la idea es conformar una mesa de trabajo tanto para el delineado de la agenda legislativa, como el primer paso para el camino que lleve a un eventual acuerdo electoral.

Por el gobierno estarán el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

Menem es uno de los hombres de mayor confianza de la funcionaria y uno de los principales armadores del espacio a nivel nacional.

Santilli, en cuyo despacho se realizará el cónclave, logró ganarse un lugar dentro de la dinámica libertaria, que en menos de un semestre lo llevó desde el Ministerio del Interior a la jefatura de ministros.

Por el Pro irán los diputados Cristian Ritondo y Fernando De Andreis.

La idea, según explicaron fuentes al tanto de lo conversado a LA NACION, el encuentro del jueves sería el primero de otros y enfocado en la agenda legislativa.

En tanto una segunda reunión estará centrada en la reforma electoral y en un posible acuerdo de cara a los comicios de 2027.

Con respecto de la agenda legislativa, desde Casa Rosada destacaban la “visión conjunta” de ambos sectores y el apoyo de PRO en las principales cruzadas del oficialismo en el Parlamento. Las coincidencias giran, en especial, en torno a las reformas económicas, más allá de que en el debate por los cambios en el Banco Central hubo contrapuntos entre diputados de ambas fuerzas.

“Hay una misma visión de país y de proyecto para el país”, completaron las fuentes consultadas.

En la agenda legislativa del oficialismo para este segundo semestre del año también se inscribe la reforma política que incluye la posible eliminación de las PASO, para los próximos comicios. Y que debe tratarse antes de diciembre porque el próximo año es electoral y está impedido de debatirse por ley.

Construir confianza

En la Casa Rosada describían el acercamiento como un camino para “construir confianza nuevamente” y, después, definir los pasos a seguir.

Desde que La Libertad Avanza llegó a Balcarce 50 hubo marchas y contramarchas en la relación con los amarillos. En tanto que en los últimos comicios de medio término hubo acercamientos a nivel nacional, pero ambas fuerzas compitieron previamente en la Ciudad de Buenos Aires.

En tanto que una de las principales diferencias de los anteriores acercamientos de cara a eventuales acuerdos y este momento es el rol del asesor Santiago Caputo. Con las Fuerzas del Cielo más replegadas, es ahora el sector de Karina Milei el que cobró aún más relevancia en el armado político.

La funcionaria es central para el funcionamiento del espacio en general y el armado electoral en particular. En los últimos días y semanas vino reuniéndose con los legisladores propios de distintas jurisdicciones y está al tanto del diálogo que sus hombres de confianza mantienen con los mandatarios provinciales. Se trata de otros de los eslabones centrales para las elecciones del año próximo, en el que el oficialismo se esperanza desde hace semanas con la posibilidad de alcanzar varios acuerdos en alrededor de diez provincias.

La conversación telefónica y la convocatoria a la reunión de este jueves marcan un giro en la relación entre Macri y el Gobierno.

El expresidente había expresado públicamente su descontento cuando Manuel Adorni fue nombrado jefe de Gabinete. Desde entonces había tomado distancia con el Gobierno.

De hecho, la última cena entre el presidente Javier Milei y el exmandatario se había registrado en la noche del 31 de octubre del año pasado, cuando se conoció el desplazamiento de Guillermo Francos, hasta entonces jefe de Gabinete, y el arribo de Adorni al cargo.

“En el encuentro hablamos sobre los temas pendientes. La idea era pensar la mejor manera de reforzar los equipos y prepararse para esta segunda etapa, pero no logramos ponernos de acuerdo”, dijo por entonces Macri en su tweet en vísperas de esa última cena.

Francos fue elogiado entones por Macri quien lo consideró “con capacidad y equilibrio” y “sensatez”, al mismo tiempo que cuestionó la elección de Adorni.