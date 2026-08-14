Santa Fe se prepara para los Juegos Suramericanos: llega la antorcha y se ilumina el Puente Colgante

Santa Fe comienza a vivir de manera concreta la cuenta regresiva hacia los Juegos Suramericanos, el evento deportivo internacional que tendrá a la ciudad como una de sus sedes del 12 al 26 de septiembre. En ese marco, el próximo domingo 16 de agosto se desarrollará una jornada especial que tendrá como protagonistas a dos símbolos: el Puente Colgante, que reinaugurará su sistema lumínico con tecnología de primer nivel, y el Fuego Suramericano, que llegará a la capital provincial como parte del recorrido de la Antorcha de los Juegos.

La propuesta comenzará a las 15, con la apertura del espacio y el Tour Suramericano, además de distintos dispositivos y propuestas de entretenimiento. El escenario estará ubicado en la Costanera Oeste, a metros del Monumento al Brigadier López.

También se contará con la presencia de los clubes náuticos de la ciudad, que dispondrán de embarcaciones en la laguna para recibir la Antorcha de los Juegos.

A las 15:45 se presentará el Coro Municipal, mientras que a las 16:30 será el turno de Canticuénticos, con un espectáculo pensado para disfrutar en familia.

A las 17:30 llegará uno de los momentos centrales de la jornada: la Antorcha Suramericana y el Fuego de los Juegos estarán en Santa Fe, acompañados por una propuesta especial vinculada al reloj.

A las 18 tendrá lugar el Momento Capi Canción, seguido a las 18:15 por la presentación del grupo local Cada cual.

A las 18:45, la ciudad será testigo de la reinauguración del sistema lumínico del Puente Colgante, que incorporará tecnología de primer nivel para renovar la iluminación de uno de los principales íconos de Santa Fe.

La jornada continuará a las 19 con el show de Kapanga, que estará a cargo del cierre musical, y finalizará aproximadamente a las 20:30.

La actividad será una nueva instancia de preparación de la ciudad para recibir los Juegos Suramericanos, que en septiembre convocarán a deportistas de distintos países y convertirán a Santa Fe en escenario de un acontecimiento deportivo internacional.

La llegada del Fuego Suramericano y la renovación de la iluminación del Puente Colgante serán parte de una misma celebración: una ciudad que se prepara, se pone en valor y comienza a vivir la experiencia de los Juegos antes de que llegue septiembre.