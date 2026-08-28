Se ordenó la prisión preventiva de un hombre investigado por robos reiterados en San Cristóbal

Quedó en prisión preventiva un hombre de 27 años que es investigado por la autoría de robos cometidos en el taller de una escuela y en viviendas de la ciudad de San Cristóbal. Los hechos ilícitos fueron cometidos entre el sábado 25 de julio y el lunes 17 de este mes.

La medida cautelar privativa de la libertad fue dispuesta por la jueza de la Investigación Penal Preparatoria, Cecilia Álamo, en una audiencia que se desarrolló en los tribunales sancristobalenses.

El fiscal Emiliano Odriozola está a cargo de la investigación y solicitó que el imputado, cuyas iniciales son AEB, transite el proceso judicial privado de su libertad. La magistrada resolvió de manera oral en la audiencia y dispuso la prisión preventiva sin plazos.

Robos reiterados

El fiscal señaló que “alrededor de las 15:00 del sábado 15 de julio de este año, el hombre investigado ingresó al taller de una escuela”, y remarcó que “lo hizo luego de forzar los barrotes de aluminio de una reja y romper los vidrios de una ventana que está a dos metros de altura”.

“El imputado actuó con pleno conocimiento y voluntad de sus actos”, argumentó la fiscal y agregó que “en el interior del espacio educativo, robó herramientas que luego vendió a otras personas”.

En relación con otro de los ilícitos investigados, Odriozola manifestó que “fue cometido el miércoles 5 de este mes, entre las 11:00 y las 12:30 aproximadamente”. En tal sentido, detalló que “el imputado escaló el tapial de una casa ubicada en calle Oroño al 700, ingresó al patio del inmueble, forzó la puerta de la cocina y sustrajo un parlante, un taladro y un neceser con bijouterie”.

“Inmediatamente después, el hombre ingresó a otra vivienda en Caseros al 100 donde, sin el consentimiento del morador, ocultó lo que había robado minutos antes”, agregó el fiscal.

Finalmente, el representante del MPA relató que “el lunes 17 en horas del mediodía, rompió los vidrios de un ventiluz de una casa ubicada en La Paz al 700, ingresó al inmueble con el objetivo de robar, pero no logró su objetivo porque fue aprehendido por la policía cuando intentaba escaparse con elementos robados”.

Prisión preventiva

Odriozola manifestó que “la jueza consideró que, en esta etapa procesal y con el carácter provisorio requerido, las evidencias que aportamos desde la Fiscalía fueron suficientes para acreditar la autoría de los hechos al imputado”.

El funcionario del MPA sostuvo que “en virtud de que el hombre investigado tiene antecedentes penales condenatorios, la eventual pena que se le podría imponer sería de ejecución efectiva”.

El fiscal subrayó que “para imponer la preventiva, la jueza también tuvo en cuenta que aún restan recabar evidencias, y ello impacta de manera directa sobre los riesgos procesales”.

Odriozola concluyó que “finalmente, la jueza rechazó las medidas alternativas propuestas por la Defensa por no considerarlas suficientes para contrarrestar los riesgos procesales, e hizo lugar al planteo que hicimos desde la Fiscalía”.

Calificación penal

Al imputado se lo investiga como autor de los delitos de robo calificado (por escalamiento) reiterado; tentativa de robo y violación de domicilio.