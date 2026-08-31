Robos en San Cristóbal: ya no se puede caminar seguro

Lo que llama la atención es el robo que sufrieron un hombre de 70 años y su nieta de 24 años que mientras caminaban fueron víctimas de un hecho de robo en la intersección de calles San Lorenzo y 9 de Julio. Según relataron los damnificados, fueron abordados por un sujeto que se encontraba en la vía pública, quien mediante amenazas verbales les exigió la entrega de sus pertenencias. Ante la intimidación, la víctima le entregó un teléfono celular, tras lo cual el individuo se dio a la fuga. Los afectados aclararon que no resultaron lesionados y que el implicado en ningún momento llegó a exhibir un arma. Contando con las características del ladrón y de vestimenta aportadas, personal policial se encuentra llevando a cabo las tareas investigativas correspondientes para lograr la identificación y aprehensión del autor del ilícito.

En segundo lugar, un hombre de 22 años fue demorado y se formó causa por el delito de hurto, en el marco de una investigación llevada adelante por la Comisaría Primera tras el robo de una moto en un domicilio de calle Piedras al 600. A raíz de tareas investigativas, personal policial logró determinar que el rodado había sido comercializado a un vecino de la zona. Ante esa situación, los efectivos se constituyeron en una vivienda ubicada en la prolongación de calle Urquiza, donde se procedió al formal secuestro de una moto marca Keller de 110 cc la cual presentaba coincidencias con la denunciada. Por disposición del fiscal interviniente, se formó causa por el delito de encubrimiento a otro hombre que se encontraba vinculado a la tenencia del rodado.

Por otro lado, un hombre mayor de edad radicó una denuncia por un hecho de robo ocurrido frente a su domicilio, situado en un pasaje público al 900. La víctima manifestó que en horas de la tarde estacionó su camioneta particular en la vía pública, dejando en la caja del rodado una hidrolavadora. Aproximadamente una hora después, constató la faltante del elemento, destacando que no se ejerció fuerza ni violencia para su sustracción. Personal policial se encuentra realizando las diligencias investigativas correspondientes para lograr el esclarecimiento del ilícito y dar con los autores del hecho.