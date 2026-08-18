San Cristóbal: Se denunciaron varios delitos durante el fin de semana largo

En primer lugar, personal policial acudió a una vivienda ubicada en las inmediaciones de calle La Paz al 700, a raíz de una alerta que informaba sobre la presencia de un hombre con aparentes intenciones ilícitas en el interior de una propiedad. Al arribar al lugar, los efectivos constataron daños en las aberturas de una finca y montaron un operativo de vigilancia en el perímetro, logrando divisar en un patio lindante a un joven de 27 años que intentó darse a la fuga al notar la presencia policial, siendo rápidamente aprehendido. Se entrevistó al propietario del inmueble, un hombre de 55 años, quien constató daños en una ventana y refirió que la vivienda se encontraba alquilada y en pleno trabajo de refacción, hallándose preparados para su sustracción un tarro de pintura y una pistola de pintar. Tomó intervención personal de Comisaría Primera y de científica, quienes realizaron el relevamiento correspondiente en la escena. Tras interiorizar de los pormenores al fiscal en turno, se dispuso la detención del causante quedando alojado en recintos adecuados.

Además, una mujer de 58 años, denunció un hecho contra la propiedad ocurrido en su domicilio de calle Alberdi al 800. La damnificada manifestó haberse ausentado unas horas de su inmueble y, al regresar, constatar desde el sector de la cochera abierta la faltante de una bicicleta playera y la unidad interior de un aire acondicionado. Sobre lo ocurrido se dio conocimiento al fiscal en turno y se continúan las diligencias para dar con los elementos sustraídos y los autores del hecho.

Por otro lado, desde un lavadero ubicado en la intersección de las Rutas Provinciales 13 y 4, a raíz de una alerta sobre amenazas con arma de fuego. En el lugar, se procedió a la aprehensión de un hombre de 49 años, conductor de un camión, tras ser sindicado por dos empleados de 20 años y 23 años, de haberlos amenazado con un arma luego de que le solicitaran el pago por el servicio de lavado. Se requisó el vehículo y se secuestró una pistola marca Bersa, que se hallaba oculta dentro de un borcego en una caja de herramientas. Tras interiorizar al fiscal en turno, se dispuso su detención por el delito de amenazas calificadas.

Por último, desde una vivienda deshabitada sobre calle Belgrano al 200 personal de Comando constata que la puerta de ingreso presentaba daños y verificaron la sustracción de una garrafa de 10 kilos y un ventiluz de aluminio. Se prosiguen con las diligencias investigativas bajo la carátula de robo con conocimiento de la Fiscalía en turno.