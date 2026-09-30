Lehmann: Allanamiento en la casa del actor Maxi Ghione, fue aprehendido

La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, detuvo al actor de 53 años en el marco de una investigación por amenazas calificadas, privación ilegítima de la libertad y tenencia indebida de arma de fuego.

Durante el allanamiento realizado en la localidad de Lehmann, se secuestraron varias armas de fuego de distintos calibres, municiones, teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa.

La medida fue llevada adelante por personal de la PDI Distrito Sunchales, con intervención de la Fiscalía del Ministerio Público de la Acusación de Rafaela, a cargo del Dr. Juan Manuel Puig, y por disposición del juez de la Investigación Penal Preparatoria, Dr. Javier Carlos Bottero.

La investigación se inició a partir de una denuncia, en la que se manifestó que el pasado 20 de septiembre la víctima concurrió a una vivienda de Lehmann, donde había acordado un encuentro con el investigado. Según su relato, una vez en el interior del inmueble, el hombre habría cerrado la puerta con llave, impidiéndole retirarse durante varias horas.

Asimismo, denunció que durante el episodio el investigado habría exhibido armas de fuego y posteriormente habría realizado amenazas en el marco de comunicaciones mantenidas entre ambos.

A partir de las tareas investigativas realizadas, los agentes lograron establecer el domicilio del investigado y solicitaron la correspondiente orden judicial. El allanamiento arrojó resultado positivo.

Tras ser informado el fiscal interviniente, se dispuso la detención de Ghione, quien quedó alojado en dependencias de la Alcaidía de la Unidad Regional V Rafaela, a disposición de la Justicia.