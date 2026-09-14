Fin de semana con robos en San Cristóbal y Ceres

San Cristóbal:

En primer lugar, en calle Pueyrredón al 1400, un hombre de 83 años denunció que autores ignorados ingresaron tras trepar un portón y desde el interior del garaje constataron la faltante de una batería de auto, un motor de bombeador, herramientas de mano, un tester, un mini torno y un taladro. Se continúan las diligencias investigativas.

En calle San Lorenzo al 1800, un hombre de 47 años denunció que ladrones robaron desde el interior de su camioneta, estacionada en la vía pública sin medidas de seguridad, un equipo de mate, una sierra eléctrica, cuchillos artesanales, un machete, herramientas, un cable de carga y un perro ovejero alemán que se encontraba suelto en el frente. Posteriormente, personal policial obtuvo datos sobre la ubicación de los elementos y de un perro, logrando el secuestro de parte de los objetos sustraídos que fueron reconocidos y restituidos a su propietario, así como la recuperación del perro en buenas condiciones.

Por otro lado, desde calle Riobamba al 800, un hombre de 44 años denunció que autores ignorados le llevaron su bicicleta rodado 29, la cual se encontraba sin medidas de seguridad aparentes. El damnificado constató el faltante en horas de la tarde, notando que la última vez que la había visto fue el día anterior.

Personal policial tomó intervención a raíz de una denuncia en la que una mujer de 35 años manifestó que su hijo de 17 años fue interceptado en la vía pública, en inmediaciones de calle Juan B. Justo al 400, por varios hombres que lo agredieron físicamente y le sustrajeron una campera y una gorra. Tras retirarse a su domicilio, el menor fue trasladado al nosocomio local, donde el médico en turno diagnosticó lesiones de carácter leves, accionando penalmente su progenitora con la intervención de la fiscalía en turno.

En la madrugada de hoy, personal policial intervino en un hecho de daño, registrado en inmediaciones de calle Urquiza al 1100. En el lugar, un hombre de 30 años refirió haber escuchado un fuerte ruido en una de las ventanas de su domicilio, constatando posteriormente daños en el vidrio presuntamente ocasionados mediante el arrojamiento de una piedra.

Ceres:

Un hombre de 46 años denunció que autores ignorados forzaron con una palanca el candado del cajón de uno de sus camiones, estacionado en la vía pública a unos 100 metros de su domicilio. Del interior robaron una caja de herramientas, un gato hidráulico y un rollo de manguera hidráulica entre otros elementos. El hecho se habría registrado en la madrugada, prosiguiéndose las diligencias de rigor.

Además, en la zona de calle Bartolomé Mitre, una mujer denunció hechos ilícitos perpetrados en perjuicio de una vivienda desocupada perteneciente a un familiar mayor. Tras constatar daños en las aberturas en reiteradas oportunidades a lo largo de los últimos meses, advirtieron la sustracción de diversos elementos, entre ellos una tostadora, multiprocesadoras, garrafas, una picadora de carne, fuentes de vidrio, vajilla y cubiertos.