Secuestran cocaína, dinero y una balanza durante un control en la Ruta Provincial 2

Efectivos de la Unidad Operativa Regional 6 (San Cristóbal) realizaron un procedimiento durante un control vehicular sobre un tramo de la Ruta Provincial Nº 2, en jurisdicción de San Cristóbal, donde secuestraron una sustancia compatible con cocaína, dinero en efectivo y una balanza.

El operativo se inició cuando los agentes advirtieron la circulación de un vehículo en el que se desplazaban dos personas y procedieron a detener su marcha para realizar la identificación y requisa correspondiente.

Durante la inspección del rodado y de las pertenencias, los efectivos encontraron en el interior de una mochila una bolsa que contenía una sustancia blanquecina similar a la cocaína. También fueron hallados fajos de dinero en efectivo por un total de $1.200.000 y una balanza, además de otros elementos personales.

Ante el hallazgo, se dio intervención a la Fiscalía correspondiente, desde donde se dispuso el procedimiento de rigor y la presencia de peritos de la DGPDI para analizar la sustancia.

Finalmente, el análisis realizado determinó un resultado positivo para cocaína. En el marco de la actuación, un adulto fue trasladado preventivamente, quedando las actuaciones a disposición de la Fiscalía interviniente.