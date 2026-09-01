PDI detuvo a dos hermanos en Ceres por una investigación por tentativa de homicidio

La Policía de Investigaciones (PDI), detuvo a dos hermanos de 18 y 17 años en el marco de una investigación por un hecho de tentativa de homicidio ocurrido en Ceres.

El episodio se registró el pasado 28 de agosto, cuando un joven de 26 años resultó gravemente herido con un arma de fuego durante un enfrentamiento registrado en la vía pública.

Tras un aviso por detonaciones, personal policial se dirigió hasta la intersección de las calles San Juan y Altamirano, donde encontró al hombre herido sobre la vía pública. La víctima fue trasladada de inmediato al hospital local.

A partir de las tareas investigativas y con los recaudos legales correspondientes, efectivos de la PDI realizaron un allanamiento en un domicilio ubicado en Pasaje Sieber al 700.

Durante el procedimiento fueron detenidos A. S. V., de 18 años, y M. J. V., de 17, quienes fueron sindicados como presuntos autores del hecho.

Además, los investigadores secuestraron seis teléfonos celulares, siete armas blancas, prendas de vestir y cartuchos calibre 16, 12 y .22 largo, considerados de interés para la causa.

Los dos hermanos fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición de la Justicia.