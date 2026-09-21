Fin de semana con robos en San Cristóbal

En primer lugar, desde las instalaciones del Club Ferro Dho, se investiga el robo de una bicicleta rodado 29, la cual había sido dejada estacionada en el interior del predio por un hombre de 39 años. Se continúan las diligencias para esclarecer el hecho.

En la intersección de calles Azcuénaga y Almirante Brown, personal del Comando Radioeléctrico procedió al secuestro preventivo de una moto marca Yamaha Crypton y de una mochila que contenía prendas de vestir, calzado, dos termos, un mate, la base de una pava eléctrica y documentación escolar, entre otros elementos. El procedimiento tuvo lugar tras un seguimiento controlado iniciado sobre Bv. Rivadavia al 1500 a un sujeto que circulaba a alta velocidad y desobedeció las indicaciones de detención, perdiendo el control del rodado en la mencionada esquina y dándose a la fuga a pie. Posteriormente, se estableció que dichos elementos y la motocicleta habían sido robados durante la madrugada desde una vivienda sin ejercer fuerza ni violencia, por lo que, tras las diligencias correspondientes, fueron reconocidos y restituidos a sus propietarios.

Además, en calle Pueyrredón al 1100, un hombre de 59 años manifestó haberse ausentado de su domicilio durante dos horas y, al regresar, constató daños en la puerta de ingreso de su vivienda, como así también desorden en el interior del inmueble, sin precisar la faltante de elementos hasta el momento.

Por último, en zona rural sobre calle Urquiza, un hombre de 63 años manifestó el robo de un cordero de su ç predio y señaló que el involucrado se había dado a la fuga a la carrera por campos lindantes. Tras un patrullaje en inmediaciones de calles Azcuénaga y prolongación General Paz, los uniformados localizaron a un joven de 23 años que, al notar la presencia policial, intentó escapar luego de que se hallara el animal dentro de un buzo junto a él. El sujeto fue rápidamente reducido y aprehendido, procediéndose al secuestro del cordero y del abrigo. Interiorizada la fiscal de turno dispuso que el implicado pase a calidad de detenido en el marco de las actuaciones correspondientes siendo remitido a la alcaidía local.