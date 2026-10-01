Accidente en Hersilia sin lesionados

Anoche alrededor de las 22:40 horas, sobre ruta 34 y boulevard 25 de Mayo se registró un siniestro vial sin lesionados.
Policiales01 de octubre de 2026El DepartamentalEl Departamental

Personal policial se hizo presente en el lugar y constató que un camión marca Scania, conducido por hombre de 53 años oriundo de San Justo, provincia de Santa Fe.

Al circular de norte a sur por la mencionada ruta y por causas que se tratan de establecer, el conductor perdió el control del vehículo, despistando hacia el sector oeste de la cinta asfáltica, impactando contra un tejido perimetral de una de las propiedades linderas a la ruta.

Como consecuencia del impacto, el conductor fue trasladado en ambulancia al Hospital Regional de Ceres, donde fue examinado por la médica de guardia, quien determinó que no poseía lesiones.

Sólo se registraron daños materiales.

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