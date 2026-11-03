Continúa la búsqueda de Andrés Oscar Vargas

En las primeras horas de la mañana de hoy se reanudaron las tareas correspondientes a la continuidad del operativo de búsqueda de Andrés Oscar Vargas, comenzando con una nueva reunión operativa encabezada por las máximas autoridades de la Unidad Regional XIII junto al fiscal interviniente.

Finalizado el encuentro, se retomó de manera inmediata el rastreo pedestre con un amplio despliegue de fuerzas conjuntas sobre el terreno, participando nuevamente la Dirección General de Seguridad Rural Los Pumas, la Policía de Investigaciones, el área de Trata de Personas, Bomberos Voluntarios, personal del D3 equipado con drones, la sección de perros K9, Brigada Motorizada y efectivos de la Unidad Regional XII y personal de AUOP y de la Agrupación Cuerpos pertenecientes a la Unidad Regional XIII.

En el marco de estas diligencias, una comisión policial se trasladó hacia la localidad de Malbrán ante la posibilidad de que residentes de la zona hayan visto al hombre, por lo que mediante la implementación tecnológica de drones para ampliar el perímetro y el trabajo coordinado en sectores focalizados, se continúan intensificando todos los recursos disponibles para dar con su paradero.