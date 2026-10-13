Fin de semana largo con robos en San Cristóbal

En primer lugar, un vecino de J.M. Bullo, denunció que autor/es previo a forzar las rejas del garaje, le robaron de una variedad de herramientas marca Bahco y Crossman.

Además, la propietaria del local ubicado en calle Sarmiento al 700, dio conocimiento que, al llegar a su peluquería, se percató que la ventana que cuenta con rejas estaba dañada y, que la puerta trasera se encontraba abierta, constatando la faltante de plancha y máquina de cortar pelo, tijeras, productos de cosmética y un parlante. Al tomar conocimiento la Fiscal en turno, dio directivas a cumplimentar como así también se convoque a personal PDI para que practique las diligencias correspondientes.

Por otro lado, un joven denunció que al retirarse del boliche denominado Gretta, se percató de la faltante de su moto, marca Guerrero Trip 110cc., de color negro que había dejado estacionada frente al local, sin medidas de seguridad.

Aunque cueste cree, un hombre denunció que mientras estaba en la garita de ruta 39 fue sorprendido por dos sujetos a bordo de una bicicleta, quienes sin mediar palabras le sustrajeron su teléfono celular marca Samsung A10 para luego retirarse del lugar.

Por último, un hombre de 34 años denunció que se percató que desde el interior de su vehículo, precisamente desde el portaobjetos de la puerta de acompañante, le habían robado un “glucómetro” con su estuche. De diligencias practicada por personal del policial, pudieron determinar que la autora del hecho sería una mujer mayor de edad, domiciliada en esta localidad. Tras dar conocimiento a la fiscal en turno, se hicieron presente en el domicilio de la mujer, donde fueron atendidos por su morador a quien, al darle los motivos de la presencia policial, éste manifestó que su pareja se encontraba haciendo entrega de un aparato de similares características al sustraído, procediendo al formal secuestro.



