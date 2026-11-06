La policía dio detalles del hallazgo del cuerpo sin vida de Andrés Oscar Vargas

El hombre de 49 años estaba desaparecido desde el viernes 30 de octubre. Su cuerpo fue hallado en un lote sembrado con maíz, a unos 6 kilómetros del último lugar donde había sido visto. Investigan las causas del fallecimiento y no se descarta que haya sido atacado por abejas.
Policiales06 de noviembre de 2026El DepartamentalEl Departamental

El jueves por la tarde en Ceres, se procedió al hallazgo del cuerpo sin vida correspondiente a Andrés Oscar Vargas.

El mismo se produjo en el interior de un establecimiento rural, específicamente en un sector sembrado con maíz. Este punto se ubica a una distancia aproximada de 5,7 kilómetros del último lugar donde el hombre había sido visto.

El sitio es de difícil acceso y visibilidad, ya que el cuerpo se encontraba lindante a una franja de circulación interna exclusiva para maquinaria agrícola y de espaldas a una antigua traza de camino en desuso que se encuentra obstruida por la vegetación. Como particularidad del entorno, a unos 50 metros del lugar del hallazgo se registra un sector de monte con colmenas de abejas en plena actividad.

De manera inmediata, se dio conocimiento al fiscal interviniente y al personal de Criminalística para disponer las diligencias de rigor, asegurar la preservación del lugar y llevar a cabo las pericias correspondientes.

La determinación de las circunstancias y causas del fallecimiento, quedan estrictamente sujetas a los resultados de las actuaciones judiciales y periciales en curso.

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