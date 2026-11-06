La policía dio detalles del hallazgo del cuerpo sin vida de Andrés Oscar Vargas

El jueves por la tarde en Ceres, se procedió al hallazgo del cuerpo sin vida correspondiente a Andrés Oscar Vargas.

El mismo se produjo en el interior de un establecimiento rural, específicamente en un sector sembrado con maíz. Este punto se ubica a una distancia aproximada de 5,7 kilómetros del último lugar donde el hombre había sido visto.

El sitio es de difícil acceso y visibilidad, ya que el cuerpo se encontraba lindante a una franja de circulación interna exclusiva para maquinaria agrícola y de espaldas a una antigua traza de camino en desuso que se encuentra obstruida por la vegetación. Como particularidad del entorno, a unos 50 metros del lugar del hallazgo se registra un sector de monte con colmenas de abejas en plena actividad.

De manera inmediata, se dio conocimiento al fiscal interviniente y al personal de Criminalística para disponer las diligencias de rigor, asegurar la preservación del lugar y llevar a cabo las pericias correspondientes.

La determinación de las circunstancias y causas del fallecimiento, quedan estrictamente sujetas a los resultados de las actuaciones judiciales y periciales en curso.