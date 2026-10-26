Fin de semana con robos en San Cristóbal

En primer lugar, personal del Comando Radioeléctrico, mientras realizaba patrullaje preventivo, tomó conocimiento de la sustracción de una motocicleta en calle Junín al 700. En el lugar, entrevistaron con un joven de 19 años, quien manifestó que momentos antes le habían sustraído su motocicleta marca Guerrero, modelo Trip, color negro, sin dominio visible, la cual se encontraba fuera del domicilio sin medidas de seguridad. Posteriormente, personal policial observó a dos masculinos circulando en un moto vehículo de similares características, quienes, al intentar ser identificados, se dieron a la fuga, arrojando el birodado en calle Junín y Pueyrredón, escapando por las vías férreas, procediendo al secuestro preventivo de la moto.

Por otro lado, personal de la Comisaría Primera UR XIII, inició legajo investigativo por un hecho de abigeato, denunciado por un productor agropecuario, de 69 años de edad, propietario de un campo ubicado sobre Ruta Provincial 39, a la altura del kilómetro 191, camino a Crespo. Quien, manifestó que, al hacerse presente en el campo, observó en una cuneta un mondongo con barro, debido a las inclemencias climáticas, sin poder constatar de qué animal se trataría. Se prosiguen diligencias, con conocimiento del fiscal en turno, para determinar al autor.

Además, una mujer denunció que mientras se encontraba en la cancha de bochas del Club Ferro Dho, donde se desarrollaba un torneo de bochas, autores ignorados le sustrajeron su cartera chica, color negro, marca Fashion, conteniendo en su interior documentación personal. Se prosiguen diligencias.

Por último, personal de la Comisaria Primera, Grupo de Operaciones Tácticas y Policía de Investigaciones realizaron un allanamiento, en un vivienda y gomería, ambos ubicados en Azcuénaga a 200; donde habita un hombre de 42 años. La medida fue ordenada por el Fiscal interviniente, en el marco de una causa por amenaza calificada, donde resulta víctima un hombre de 75 años. El procedimiento arrojó resultado positivo, con el secuestro de un teléfono celular, una motocicleta marca Zanella 110 cc. y una cuchilla, siendo elementos de interés para la causa. Al comunicarle al Fiscal, ordenó las directivas a seguir con el morador.