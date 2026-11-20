La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Santa Fe, realizó 20 allanamientos en el marco de una investigación por infracción a la Ley 23.737, que regula los delitos y penas vinculados a estupefacientes y precursores químicos.

Como resultado, 12 personas fueron detenidas y otras seis notificadas de la causa en estado de libertad. Además, se secuestraron 31 teléfonos celulares, 69,43 gramos de cocaína, 39,69 gramos de marihuana, una planta de cannabis, dos balanzas digitales, una notebook y $ 1.114.750,50 en efectivo, entre otros elementos.

La investigación se inició a partir de denuncias e incidencias recibidas a través de la Central de Emergencias 911, que advertían sobre la presunta comercialización de estupefacientes en distintos sectores de San Justo.

Las tareas investigativas permitieron establecer una presunta estructura de narcomenudeo que tendría como principal organizador a M.S.G., quien coordinaba las actividades desde la cárcel de Coronda. Según la investigación, su pareja, M.L.E., habría tenido un rol central en la provisión de estupefacientes y la coordinación de distintos puntos de venta.

La investigación se enmarca en los objetivos priorizados por el MPA en su Plan de Persecución Penal. Con intervención de la fiscal de la Unidad Fiscal Especial de Microtráfico (Ufemi), Dra. Luciana Escobar Cello, las medidas judiciales se concretaron durante la noche del 18 y la madrugada del 19 de noviembre, en domicilios de San Justo y en dos pabellones de la cárcel de Coronda.

Durante los procedimientos se secuestraron sustancias de corte, anotaciones de interés para la causa y elementos con vestigios de cocaína. En el pabellón D de la cárcel, donde se encontraba alojado M.S.G., se incautaron anotaciones con números telefónicos, cuentas bancarias y otros datos vinculados a la investigación. Por disposición judicial, el hombre quedó detenido también en esta causa, aunque ya cumplía una condena por otro expediente. La requisa en el pabellón C arrojó resultado negativo.

El operativo contó con la participación de distintas dependencias de la PDI, unidades policiales de la provincia, grupos tácticos y personal del Servicio Penitenciario Federal.