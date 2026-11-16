Inseguridad en San Cristóbal: se denunciaron varios robos durante el fin de semana

En el marco de tareas investigativas por dos hechos ocurridos días atrás, uno en calle Sarmiento al 1400 y otro en Pringles al 1200, caratulados como hurto y robo bajo la modalidad arrebato en perjuicio de una mujer de 72 años y un hombre de 76 años, personal de la Policía de Investigaciones junto a efectivos de Comisaría 1° y de Comando Radioeléctrico, diligenciaron una orden judicial de allanamiento en una vivienda de calle Azcuénaga al 1700. El procedimiento arrojó resultado positivo, lográndose el secuestro de prendas de vestir, calzado, una cartera, perfumes, teléfonos celulares, dinero en efectivo y un cuadro de bicicleta de interés para la causa. Asimismo, se incautaron cinco envoltorios que contenían una sustancia que, sometida a la prueba orientativa de campo, arrojó resultado positivo para clorhidrato de cocaína. Interiorizada la Fiscalía interviniente, dispuso el secuestro de todos los elementos y del material estupefaciente, como así también la detención de un hombre de 31 años.

Por otro lado, personal del Comando Radioeléctrico que realizaba tareas de prevención observó a un joven de 21 años desplazándose por las vías férreas del barrio Palermo con elementos de dudosa procedencia, quien al advertir la presencia policial los abandonó y se ocultó entre la vegetación. Tras un rastrillaje, se procedió al secuestro de dos escobillones, tres secadores de piso, una bomba eléctrica de agua y cables eléctricos, logrando localizar y aprehender al joven en calle Lassaga al 400. Las diligencias permitieron establecer que los objetos habían sido sustraídos del Palermo Bochas Club, ubicado en calle Caseros al 300, a donde habría ingresado previo violentar una puerta trasera, según corroboró una integrante de la comisión directiva. En el lugar intervino personal de la Policía de Investigaciones para el relevamiento de la escena y, finalmente, la Fiscalía ordenó la detención del involucrado.

Además, la policía fue comisionada por la Central 911 a una vivienda deshabitada ubicada en calle Cochabamba al 900, por la presencia de una persona en su interior. Arribados al lugar, los efectivos constataron una ventana dañada semiabierta y observaron adentro a un joven de 27 años que intentó darse a la fuga, siendo rápidamente interceptado y aprehendido. Después, se procedió al secuestro preventivo de un lavatorio y un bidet que se encontraban preparados para su sustracción, haciéndose presente luego la responsable del inmueble, una mujer de 82 años, quien constató los daños y el intento de robo. Una vez interiorizada de la situación la Fiscalía en turno, dispuso que el involucrado pase a revestir calidad de detenido en el marco de actuaciones caratuladas como robo en grado de tentativa.