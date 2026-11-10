Fin de semana de robos en San Cristóbal

En primer lugar, una mujer de 48 años denunció el robo de su moto Corven Energy 110cc de color rojo, la cual había dejado estacionada sin medidas de seguridad en la vereda de calle Belgrano al 1900. Horas más tarde, a raíz de un llamado a la central de emergencias 911, personal policial acudió a un predio de la zona donde se informó se encontraba una moto abandonada entre los pastizales. Al corroborar los guarismos, los efectivos constataron que se trataba de la misma motocicleta denunciada, por lo que procedieron a su formal secuestro preventivo para continuar con las diligencias legales correspondientes.

Además, se investiga un robo calificado perpetrado en un local comercial ubicado en calle Las Heras al 600. La propietaria, una mujer de 42 años, advirtió al llegar al establecimiento la faltante de mercaderías y daños en el ventiluz del baño, por donde habría ingresado tras escalar el tapial del patio. Según los registros de las cámaras de seguridad del interior, una persona con el rostro cubierto por un casco manipuló la lente de filmación para evitar ser grabado/a.

Personal del Comando Radioeléctrico aprehendió a un hombre de 31 años tras ser comisionado por la Central 911 ante un ilícito en inmediaciones de calles Juan B. Justo y Cochabamba. Al realizar un patrullaje por la zona, los efectivos interceptaron en la intersección de Pueyrredón e Ituzaingó al sospechoso, quien llevaba una mochila con un cargador de baterías y un cable de prolongación. Tras las averiguaciones practicadas, se estableció que los elementos habían sido sustraídos desde la galería de la vivienda de un señor de 67 años. Se procedió al secuestro de los elementos y a la aprehensión del sujeto, quien por disposición de la fiscalía en turno fue notificado de la causa por hurto y posteriormente recuperó la libertad.

Por otro lado, personal policial investiga un hecho de hurto ocurrido en un domicilio ubicado en calle Azcuénaga al 1600. Según denunció un masculino de 41 años, durante la madrugada la expareja de su hija ingresó a la vivienda tras violentar un candado de seguridad y sustrajo diversas mercaderías. Por disposición de la fiscalía en turno, las actuaciones fueron derivadas a la Comisaría de la Mujer a los fines de continuar con las correspondientes diligencias del caso.

Personal Policial intervino en un Supermercado ubicado en calle Alvear al 1200 donde según manifestó su propietario, una pareja ingresó al lugar y, a través de las cámaras de seguridad, fueron observados ocultando diversos fiambres y quesos entre sus prendas. Al ser interceptados, los sujetos descartaron la mercadería y se dieron a la fuga.

Por último, personal del Comando Radioeléctrico de San Cristóbal procedió al secuestro preventivo de una bicicleta marca SLP, rodado 29, la cual fue hallada en aparente estado de abandono en la intersección de calles Alvear y Maipú. Tras la consulta realizada a vecinos de la zona, quienes manifestaron desconocer la procedencia del vehículo, los efectivos trasladaron el rodado a la sede policial a los fines de establecer su propiedad y remitieron las actuaciones para continuar con la investigación.