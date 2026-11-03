Robaron una bicicleta y la policía la recuperó

Policiales03 de noviembre de 2026El DepartamentalEl Departamental

A raíz de la sustracción de una bicicleta en inmediaciones de calle 9 de Julio al 900, en perjuicio de una mujer de 75 años, personal policial inició tareas investigativas que permitieron establecer que un hombre habría dejado el rodado en el domicilio de otro sujeto.

Ante esta situación, los efectivos se constituyeron en la vivienda y procedieron al formal secuestro de la bicicleta rodado 26. Posteriormente, en sede policial, el elemento recuperado fue restituido a su legítima propietaria, mientras se continúan con las diligencias legales correspondientes.

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