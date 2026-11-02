Operativo especial por la búsqueda de Andrés Oscar Vargas

Policiales02 de noviembre de 2026El DepartamentalEl Departamental

En las primeras horas de la mañana de hoy, se llevó a cabo una reunión operativa encabezada por las máximas autoridades de la Unidad Regional XIII para diagramar las acciones correspondientes a la continuidad del operativo de búsqueda de Andrés Oscar Vargas que se desarrolla en la jurisdicción, bajo directivas y órdenes del Fiscal del presente hecho. 

Finalizado el encuentro, comenzó de manera inmediata el rastreo pedestre con un amplio despliegue de fuerzas conjuntas sobre el terreno. 

Participan de estas tareas la Dirección General de Seguridad Rural Los Pumas, la Policía de Investigaciones, el área de Trata de Personas, Bomberos Voluntarios, personal del D3 equipado con drones y la sección de perros K9, sumado a efectivos de la Unidad Regional XII del departamento 9 de Julio, y personal de AUOP y de la Agrupación Cuerpos pertenecientes a la Unidad Regional XIII de San Cristóbal. 

Cabe destacar que mediante la implementación tecnológica de los drones se logró ampliar significativamente el perímetro de búsqueda y rastrillaje, intensificando todos los recursos disponibles para dar con el paradero de la persona requerida.

vargas1

Te puede interesar
0a46b826-f5f7-44ba-b6c6-59b4d7d79297

San Cristóbal: PDI detuvo a un hombre por estafa y recuperó 29 animales valuados en cerca de $50 millones

El Departamental
Policiales30 de octubre de 2026
La Policía de Investigaciones, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, concretó el traslado desde la provincia de Córdoba hacia San Cristóbal de W.H.R. (64), detenido en el marco de una investigación por estafa vinculada a la comercialización de ganado, con intervención del fiscal Mauricio Espinosa.
WhatsApp Image 2026-10-06 at 7.41.25 PMrrrr

Recuperaron en San Cristóbal una moto que había sido robada

El Departamental
Policiales07 de octubre de 2026
Robaron una moto marca Imsa track 110cc, color rojo, la cual se encontraba estacionada frente al establecimiento escolar Nro. 40 "Mariano Moreno", luego a unos 2 kilómetros por ruta provincial N⁰ 2 hacia el norte, efectivos de la Comisaría Primera UR XIII la encontraron en la banquina.
El Departamental
Recibí las últimas Noticias