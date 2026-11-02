Operativo especial por la búsqueda de Andrés Oscar Vargas

En las primeras horas de la mañana de hoy, se llevó a cabo una reunión operativa encabezada por las máximas autoridades de la Unidad Regional XIII para diagramar las acciones correspondientes a la continuidad del operativo de búsqueda de Andrés Oscar Vargas que se desarrolla en la jurisdicción, bajo directivas y órdenes del Fiscal del presente hecho.

Finalizado el encuentro, comenzó de manera inmediata el rastreo pedestre con un amplio despliegue de fuerzas conjuntas sobre el terreno.

Participan de estas tareas la Dirección General de Seguridad Rural Los Pumas, la Policía de Investigaciones, el área de Trata de Personas, Bomberos Voluntarios, personal del D3 equipado con drones y la sección de perros K9, sumado a efectivos de la Unidad Regional XII del departamento 9 de Julio, y personal de AUOP y de la Agrupación Cuerpos pertenecientes a la Unidad Regional XIII de San Cristóbal.

Cabe destacar que mediante la implementación tecnológica de los drones se logró ampliar significativamente el perímetro de búsqueda y rastrillaje, intensificando todos los recursos disponibles para dar con el paradero de la persona requerida.