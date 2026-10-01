San Cristóbal: Le robaron cables y se dio cuenta porque no tenía luz

Accidente en Hersilia sin lesionados
El DepartamentalPoliciales01 de octubre de 2026
Anoche alrededor de las 22:40 horas, sobre ruta 34 y boulevard 25 de Mayo se registró un siniestro vial sin lesionados.
La propietaria de una vivienda ubicada en calle Caseros al 150, denunció que en horas de la madrugada, al notar que no tenía suministro eléctrico, salió del domicilio para corroborar el motivo y visualizó a dos personas a bordo de una moto110 cc. que se llevaban el cable subterráneo.
Se prosiguen las diligencias de rigor, con conocimiento de la Fiscal en turno.