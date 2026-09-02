Nuevo paro docente en la UNR

Este miércoles se cumple una medida de fuerza en facultades y escuelas universitarias en rechazo al aumento salarial propuesto por el gobierno nacional por insuficiente, en medio del incumplimiento de la Ley de Financiamiento.
Mas Secciones - Educación02 de septiembre de 2026El DepartamentalEl Departamental

Los docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) nucleados en la Coad se suman a un paro nacional por aumento salarial y la aplicación de la Ley de Financiamiento. El gobierno de Javier Milei les ofreciera una recomposición del 3 por ciento para septiembre

“Este martes se realizó una paritaria nacional a la que los representantes del gobierno de Milei llevaron una propuesta salarial absolutamente miserable, con un aumento del 3%. La oferta fue rechazada por todas las federaciones gremiales y este miércoles los docentes de todo el país confluimos en un paro de 24 horas”, dijo un comunicado de la Coad.

Para el gremio universitario que conduce Fedeico Gayoso la gestión libertaria sigue moviéndose en la ilegalidad: “Pasaron más de 300 días sin cumplir la Ley de Financiamiento Universitario. Actualmente nos deben un 34% de aumento de haberes que, si lo ponemos en términos de masa salarial, representan 4,5 sueldos”.

El comunicado de la Coad indicó que las federaciones universitarias calculan que la deuda que tiene el Estado con los trabajadores equivale “a cuatro salarios completos del mes de julio de 2026 o a tres salarios actualizados”.

Te puede interesar
estudiantes unl_vga

La UNL celebra el Mes del Estudiante

El Departamental
Mas Secciones - Educación04 de septiembre de 2026
Durante el mes de septiembre, la Universidad Nacional del Litoral celebra el compromiso de quienes habitan la universidad pública.  Las propuestas incluyen talleres, ferias, actividades formativas y culturales, charlas y espacios de encuentro.
El Departamental
Recibí las últimas Noticias