Nuevo paro docente en la UNR

Los docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) nucleados en la Coad se suman a un paro nacional por aumento salarial y la aplicación de la Ley de Financiamiento. El gobierno de Javier Milei les ofreciera una recomposición del 3 por ciento para septiembre

“Este martes se realizó una paritaria nacional a la que los representantes del gobierno de Milei llevaron una propuesta salarial absolutamente miserable, con un aumento del 3%. La oferta fue rechazada por todas las federaciones gremiales y este miércoles los docentes de todo el país confluimos en un paro de 24 horas”, dijo un comunicado de la Coad.

Para el gremio universitario que conduce Fedeico Gayoso la gestión libertaria sigue moviéndose en la ilegalidad: “Pasaron más de 300 días sin cumplir la Ley de Financiamiento Universitario. Actualmente nos deben un 34% de aumento de haberes que, si lo ponemos en términos de masa salarial, representan 4,5 sueldos”.

El comunicado de la Coad indicó que las federaciones universitarias calculan que la deuda que tiene el Estado con los trabajadores equivale “a cuatro salarios completos del mes de julio de 2026 o a tres salarios actualizados”.