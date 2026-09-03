Una “mini ciudad” para atletas: así es la Villa Suramericana inaugurada en Santa Fe

Santa Fe dio un nuevo paso en la cuenta regresiva hacia los XIII Juegos Suramericanos 2026 con la inauguración de su Villa Suramericana, el complejo destinado a alojar a los deportistas que participarán de la competencia.

La apertura se realizó este miércoles en el barrio Esmeralda Este II, en el sector comprendido por Bv. French, Las Heras y Belgrano. El predio ocupa una superficie de 76.000 metros cuadrados y reúne más de 300 unidades habitacionales, con capacidad para albergar a más de 1.300 personas.

Durante el acto, el gobernador Maximiliano Pullaro destacó el avance de las obras y recordó el contexto en el que se tomó la decisión de organizar el evento deportivo. “Cuando veo el avance que hemos tenido en Santa Fe, particularmente con lo que son los Juegos Suramericanos, siento una profunda emoción, porque eran momentos difíciles cuando nos hicimos cargo el gobierno provincial”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó que el proyecto comenzó a desarrollarse en un escenario complejo para las cuentas públicas. “El Estado santafesino tenía déficit fiscal, tenía deuda flotante, muchos decían que no íbamos a poder hacer obra pública”, señaló.

“Le estamos abriendo los brazos al mundo”

El mandatario también puso el foco en el desafío que implicó avanzar con la infraestructura en medio de las dificultades económicas y de seguridad que atravesaba la provincia. “Santa Fe estaba sitiada por la violencia y el narcotráfico, y entendíamos que teníamos que tener una propuesta de futuro, que les dé esperanza a los santafesinos, que íbamos a poder salir adelante”, afirmó.

Pullaro sostuvo que la finalización de los trabajos representa, además, una respuesta a las críticas sobre la capacidad del Estado para ejecutar obra pública. “Se le ganó al escepticismo, al no se puede, a que el Estado hace tarde y mal las cosas”, expresó.

Y agregó: “Este es un Estado que demuestra que puede hacer las cosas como se lo propone, cumplir con los tiempos, las formas, la calidad que necesita la obra pública, la infraestructura urbana, y dejar un legado para las próximas generaciones”.

El gobernador también señaló que el evento permitirá posicionar a la provincia a nivel internacional. “Le estamos abriendo los brazos al mundo, y vamos a ser noticia en el mundo por algo muy bueno”, aseguró, al remarcar que las competencias tendrán sedes en Santa Fe, Rafaela y Rosario.

Cómo funcionará el complejo

A su turno, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, explicó que para concretar el proyecto se trabajó con cinco empresas y cinco licitaciones debido a la magnitud de los trabajos y los plazos disponibles.

Además de las unidades habitacionales, el proyecto incluyó infraestructura de servicios y urbanización, con redes de energía eléctrica y cloacas, además de calles y bulevares.

Las viviendas serán entregadas al Comité Olímpico para su utilización durante la competencia. Enrico explicó que, una vez finalizado el evento y reacondicionadas las unidades, las viviendas podrán ser destinadas a la demanda habitacional general mediante los mecanismos establecidos por la provincia.

Una “mini ciudad” para los deportistas

El secretario de Deportes de la provincia, Fernando Maletti, explicó que el funcionamiento de la Villa Suramericana tomará como referencia el modelo de las villas olímpicas.

El alojamiento tendrá un sistema de rotación de acuerdo con el calendario de cada disciplina. “No es que el deportista ingresa el 12 de septiembre y se va el 26, sino que va a estar alojado los días de competencia”, detalló Maletti. De esta manera, los atletas ingresarán al complejo de acuerdo con las jornadas en las que deban competir y dejarán las viviendas una vez finalizada su participación.

El predio contará además con gimnasio, comedores, transporte hacia los escenarios deportivos, lavandería, atención médica, comercios y otros servicios destinados a las delegaciones. “En este espacio se arma una mini ciudad”, sintetizó Maletti.

El traslado hacia los lugares de competencia estará organizado mediante un servicio exclusivo. Según explicó el funcionario, habrá unidades de transporte con una frecuencia prevista de 20 minutos para conectar la villa con los distintos escenarios.