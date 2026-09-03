Juegos Suramericanos 2026: así será la apertura que unirá historia, música, teatro y deporte

Los XIII Juegos Suramericanos tendrán una ceremonia inaugural diferente a las tradicionales aperturas deportivas. El próximo 12 de septiembre, músicos, cantantes y bailarines se subirán al escenario para interpretar y teatralizar las distintas disciplinas que formarán parte de la competencia y parte de la historia de Santa Fe.

La propuesta demandó meses de trabajo creativo, reuniones y ensayos. La idea fue construir un espectáculo que permita contar los Juegos desde la mirada diferente, donde los artistas serán los encargados de interpretar y homenajear a los deportistas.

“Les vamos a mostrar los Juegos con un espectáculo donde los artistas y la interpretación teatral de los deportes se juntan para rendirles homenaje”, explicó el director general de la ceremonia, Ariel Del Maestro.

El trabajo conceptual comenzó hace unos diez meses y durante las últimas semanas se intensificaron los ensayos conjuntos. El equipo también mantuvo un intercambio permanente con representantes de Santa Fe y con el gobernador Maximiliano Pullaro para incorporar al guión aquellos aspectos que resultaban importantes para contar la identidad de la provincia y del acontecimiento.

Los deportes, llevados al escenario

Una de las particularidades será que las disciplinas deportivas serán teatralizadas. Los deportistas serán homenajeados desde el escenario, donde bailarines y artistas representarán movimientos y situaciones vinculadas con las diferentes disciplinas. Luego, obviamente, habrá otro momento en el que se hará un reconocimiento formal a quienes participarán de las competencias.