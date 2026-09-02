La UNL y CAMEES acuerdan fortalecer el trabajo de mujeres emprendedoras

La Universidad Nacional del Litoral (UNL) y la Cámara de Mujeres Empresarias y Emprendedoras Santafesinas (CAMEES) firmaron un convenio de colaboración para generar nuevas oportunidades de formación, capacitación y fortalecimiento de emprendimientos liderados por mujeres. El acuerdo fue rubricado por la rectora de la UNL, Laura Tarabella, y la presidenta de CAMEES, María de los Ángeles Moyano durante una reunión en instalaciones de la Cámara.

El encuentro contó además, con la participación de la secretaria de Extensión Universitaria Lucrecia Wilson, la directora de Formación y Validación Laboral, Rossana Ingaramo, la coordinadora del Programa de Formación y Capacitación, Mg Lia Bentolila; la vicepresidenta de CAMEES Mónica Osella junto con la presencia de integrantes de la Comisión Directiva, empresarias y emprendedoras que forman parte de la asociación.

“Vincularnos con los territorios, con las organizaciones sociales y asociaciones civiles es un eje que nos propusimos en estos cuatro años de gestión. En ese marco, este acuerdo nos va a permitir continuar trabajando de manera conjunta para poder formar y certificar ciertos conocimientos y saberes que se traen desde otro lugar, desde otras trayectorias y que la universidad pueda validar”, remarcó Laura Tarabella, rectora de la UNL.

Certificar competencias



Tras un proceso de trabajo de cuatro años, la Universidad —a través del Centro de Formación y Validación Laboral de la Secretaría de Extensión— y CAMAES formalizaron este acuerdo para fortalecer la inclusión social y laboral. Ambas instituciones impulsarán la certificación de competencias laborales para reconocer los saberes y experiencias adquiridas a lo largo de la vida, además de dictar capacitaciones, brindar asesoramiento y desarrollar actividades de extensión, con un foco especial en brindar herramientas para que más mujeres puedan aprender un oficio, desarrollarse profesionalmente o generar sus propios emprendimientos.



“La Universidad desde el Centro de Formación y Validación Laboral de la Secretaría de Extensión estamos avanzando junto con CAMEES en implementar el paradigma de certificación de competencias, una herramienta que permite reconocer aprendizajes y conocimientos adquiridos a lo largo de la vida. De esta manera, contribuye a una sociedad más inclusiva, en la que los saberes y la experiencia de las personas puedan ser puestos en valor" expresó Rossana Ingaramo, directora de Formación y Validación Laboral



“Con este acuerdo reforzarnos las acciones entre ambas instituciones, para dar posibilidades a que las mujeres se desarrollen, validen un oficio o que puedan generar su propio trabajo y su forma de subsistencia” remarcó Mónica Osella, vicepresidenta de CAMEES.