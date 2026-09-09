Michlig y González junto a Silvana Romero visitaron la Sociedad Rural de Hersilia

El senador provincial Felipe Michlig junto al diputado Marcelo González y la presidenta comunal de Hersilia, Silvana Romero, visitaron la Sociedad Rural de Hersilia, donde mantuvieron una reunión de trabajo con el presidente de la entidad, Carlos Jordan; Ana Jordan, integrante de la Comisión de Damas; la Dra. Laura Valdemarín, responsable del control sanitario del CUEL en la Sociedad Rural; y demás integrantes de la comisión.

Durante el encuentro se abordaron diversas inquietudes y proyectos vinculados al desarrollo productivo, la infraestructura, la educación y la seguridad, además de repasar iniciativas que la institución viene impulsando para fortalecer sus instalaciones y servicios.

Recorrida por el predio

En este marco, las autoridades recorrieron el predio y conocieron las obras de infraestructura recientemente realizadas, especialmente las mejoras efectuadas en el sector de corrales, manga y cargaderos, que permiten optimizar las condiciones para el desarrollo de remates y ferias ganaderas.

Asimismo, se analizaron distintas propuestas de trabajo conjunto entre la Sociedad Rural, la Comuna y los representantes legislativos, con el objetivo de acompañar las necesidades de la institución y seguir generando mejoras para la comunidad de Hersilia.

Michlig, González y Romero destacaron el compromiso de la Sociedad Rural con el sector productivo y reafirmaron la voluntad de continuar acompañando los proyectos que contribuyan al crecimiento de Hersilia y de toda la región.