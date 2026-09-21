Juegos Suramericanos: cómo es el operativo antidopaje, con 900 muestras y 26 estaciones de control

La organización de una competencia internacional como los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 requiere un dispositivo antidopaje especialmente coordinado, con 900 muestras de sangre y orina previstas. Para su realización se dispusieron 26 estaciones de control en Santa Fe, Rosario y Rafaela, 87 voluntarios que cumplirán funciones de “chaperones”, 45 veedores internacionales y tres oficinas destinadas a la custodia de las muestras.

Así lo destacó la coordinadora del Departamento de Gestión Integral de Salud de los Juegos Suramericanos 2026, Estefanía Casadei, que destacó la magnitud del despliegue, que se realiza bajo los estándares establecidos por la Agencia Mundial Antidopaje (WADA), con la supervisión de la Organización Deportiva Suramericana (Odesur). “El operativo de doping para estos Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 es un operativo de gran envergadura que está al nivel de una competencia internacional, donde hay 15 países y casi 5.000 atletas” señaló.

En relación a la logística, Casadei explicó que, una vez obtenidas, las muestras son enviadas a laboratorios internacionales autorizados. “Las muestras de orina van a Río de Janeiro; y las muestras de sangre, a Utah, donde funcionan dos de los laboratorios oficiales y autorizados para poder analizarlas”, señaló. En el caso de la sangre, el envío debe concretarse dentro de las 24 horas y se realiza mediante un correo internacional.

“Estamos muy contentos, con expectativas de estar a la altura de un operativo que es complejo”, subrayó, antes de remarcar el valor de la experiencia para los equipos locales. “La capacitación previa que hicimos y la experiencia que implica será parte del legado de los Juegos que destaca nuestro gobernador Maximiliano Pullaro, con un gran aprendizaje. Es la primera vez que en una competición como ésta se van a tomar tantas muestras de doping y tendrá un operativo de tanto despliegue”, sostuvo.

Para hacer posible el dispositivo, la Provincia suscribió el convenio con la Comisión Nacional Antidopaje, que trabaja junto con la organización y bajo la supervisión de Odesur. El operativo dispone, además, de 2.500 kits estériles y anónimos y de tres oficinas de custodia equipadas con heladeras para garantizar la conservación de las muestras.

Un sistema bajo normativa internacional

El presidente de la Comisión Médica de Odesur, José Veloso, explicó que la organización tiene a su cargo el control médico y antidopaje de los Juegos.

Veloso destacó además el trabajo previo realizado en Santa Fe: “En la provincia de Santa Fe ya habíamos trabajado en los Juegos de Playa, en Rosario Juveniles, con todo este equipo; los conocemos, y cuando tuvimos que nombrar nuestra autoridad de toma de muestras, para nosotros la existencia de este convenio fue importante”.

El referente de Odesur valoró también la experiencia como parte del legado de los Juegos y la formación de profesionales locales que podrán participar en futuras competencias internacionales.

Finalmente, subrayó una característica que incrementa la relevancia del control antidopaje en esta edición: “Es la primera vez que los oros de los Juegos Suramericanos clasifican casi todos directos a los Juegos Panamericanos”. En ese sentido, explicó que esta condición puede modificar la estrategia de control, ya que además de los ganadores pueden requerirse muestras de otros medallistas.

“El atleta que se va con una medalla, se va con ese recuerdo. El atleta que tiene problemas con el antidoping, lo tiene para el resto de su vida deportiva, y en eso nosotros jugamos un papel preponderante en cuanto a nivelar el campo de juego, y para eso los protagonistas locales son fundamentales”, concluyó.