Michlig resaltó la amplia participación de público de toda la provincia en los Juegos Suramericanos

En la oportunidad el senador Felipe Michlig compartió distintos momentos con contingentes de cursos de colegios secundarios de diferentes puntos de la provincia y en especial del departamento San Cristóbal del cual es representante.

Multitudinaria presencia de contingentes de toda la Provincia

Al respecto Michlig celebró “la multitudinaria presencia de alumnos de los 19 departamentos de la provincia que por gestiones de los senadores fueron invitados por el Gobierno de la Provincia a participar sin costos de una o dos jornadas de competencias internacionales , fan fest y de turismo en la capital provincial, o en las sedes de Rosario o Rafaela”.

En tal sentido agregó que “esta coordinación la venimos trabajando desde hace mucho meses” entre todos los senadores provinciales y autoridades del Ministerio de Educación, para articular los aspectos operativos, logísticos y organizativos vinculados al programa «Vivamos los Juegos». Sobre el particular el director provincial de Educación Física, Adrián Alurralde, había adelantado que «desde el gobierno tenemos la expectativa de movilizar alrededor de 400 mil estudiantes de todos los puntos provinciales”.

Espíritu de amplitud y de federalismo

“Esta disposición del Gobernador Maximiliano Pullaro pone de relieve el espíritu de amplitud y de federalismo, que se complementa con la excelente organización de los Juegos Suramericanos 2026, que pone a Santa Fe en la vidriera del deporte nacional e internacional”.

Esteban Motta resaltó que “es emocionante ver a tantos chicos y profesores disfrutando a pleno de estos Juegos Suramericanos, conociendo las grandes ciudades de nuestra provincia, siendo que mucho de ellos nunca habían tenido esa posibilidad”.

En su encuentro con el Presidente de ODESUR, Mario Moccia, se realizó una pequeña evaluación en donde Michlig agradeció todo el esfuerzo realizado desde la organización de los Juegos, “principalmente por haber permitido que la provincia de Santa Fe pueda ser sede de estos Juegos 2026”.

A su vez, Mario Moccia mencionó que “desde la Odesur estamos sumamente conformes y felices por la excelencia organizativa”, a la vez que valoró el desarrollo de los Juegos, elogió “la respuesta del público y destacó las obras y el capital humano que quedarán para el deporte santafesino”.