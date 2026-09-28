Hoy se celebra el día del empleado de comercio

La conmemoración del Día del Empleado de Comercio de 2026 se realiza hoy lunes 28 de septiembre, a partir de un acuerdo entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las cámaras empresarias del sector. La fecha establecida por la Ley 26.541 es el 26 de septiembre, pero las partes resolvieron correr la celebración para este lunes.

El entendimiento dispone que los trabajadores alcanzados por la actividad mercantil tendrán en esa fecha los alcances previstos en la normativa que instituyó el día del sector.

La Ley 26.541 estableció el 26 de septiembre como Día del Empleado de Comercio. Para el calendario de 2026, esa fecha corresponde a un sábado. Por este motivo, la federación sindical y las representaciones empresarias acordaron utilizar su autonomía colectiva para trasladar la conmemoración al lunes siguiente.

El acuerdo incluyó una precisión sobre el descanso semanal. El lunes 28 de septiembre no podrá otorgarse como franco compensatorio, según establece tanto la circular como el acta firmada por las partes. La aclaración se aplica al día en que se realizará la conmemoración trasladada.

En materia de remuneraciones, el texto dispuso el cumplimiento de las normas laborales vigentes, la Ley de Contrato de Trabajo y las disposiciones concordantes, junto con los alcances de la Ley 26.541. De esta forma, el día conserva el tratamiento previsto para la fecha instituida en favor de los empleados de comercio.