Juegos Suramericanos 2026: más de 100 mil personas participaron de la fiesta del cierre en Santa Fe

Después de 15 días de competencia, los Juegos Suramericanos 2026 llegaron a su fin y, para celebrarlo, se realizó una gran fiesta en el Parque del Sur de la ciudad de Santa Fe. Como fue en cada uno de los Fan Fest que se llevaron a cabo en la ciudad capital, Rosario y Rafaela, el público apoyó el deporte y a los artistas, y este sábado asistieron más de 100 mil personas al cierre en la capital provincial.

Vale destacar que en el acto protocolar de cierre, el presidente de Odesur y del Comité Olímpico Argentino, Mario Moccia, que estuvo acompañado por el gobernador Maximiliano Pullaro, confirmó que 3,5 millones de personas participaron del total de actividades deportivas y artísticas a lo largo de estos días.

La fiesta del cierre en el Parque del Sur comenzó con el desfile de abanderados, delegaciones y voluntarios. Luego se presentó la Red de Coros y Orquestas y la niña Julia Mancilla, cantante que con solo 10 años cautivó a todos en el acto inaugural de los Juegos, en el Monumento a la Bandera.

También hubo una Fiesta Bresh. Y el broche de oro de la noche estuvo a cargo de Cacho Deicas, quien estuvo acompañado en un tramo por la soprano santafesina Virginia Tola, que durante el acto protocolar entonó el himno nacional argentino.

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 tuvieron celebraciones que fueron más allá de los escenarios deportivos. Durante la competencia, hubo Fan Fest en Santa Fe, Rosario y Rafaela, con siete escenarios en simultáneo, 90 bandas locales y nacionales y 60 puestos gastronómicos.

La propuesta también incluyó DJs, actividades recreativas y culturales, espectáculos para las infancias, participación de sponsors e instituciones, además de charlas, entrevistas y programas de radio y streaming.