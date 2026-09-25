Última semana del Plan Especial de Pago para saldar deudas con Provincia

El Plan Especial de Pago de la Provincia busca aliviar la carga de las deudas impositivas familiares, luego de la prórroga llegará a su fin el 30 de septiembre. La medida permite financiar obligaciones de Patente, Impuesto Inmobiliario, Ingresos Brutos y Sellos hasta en 36 cuotas, con una tasa de interés del 0 %.

Hasta la fecha, el programa registró 39.860 adhesiones. De ese total, 22.730 corresponden a deudas de Patente; 11.840, al Impuesto Inmobiliario; 5.242, a Ingresos Brutos; y 48, al Impuesto de Sellos.

Segmentación por planes

A lo largo de toda la vigencia del Plan, el segmento destinado a familias y pequeños y medianos contribuyentes concentra la mayor cantidad de adhesiones. Hasta el momento, recibió 30.627 solicitudes: 17.892 por Patente, 7.577 por Impuesto Inmobiliario, 5.115 por Ingresos Brutos y 43 por Sellos.

En tanto, el segmento destinado a familias con más de dos inmuebles y dos vehículos registrados a nombre de un mismo titular acumuló 8.695 adhesiones. De ellas, 4.530 correspondieron a patente, 4.145 al impuesto inmobiliario y 18 a ingresos brutos y 2 a sellos.

“Entrando en los últimos días del plan, vemos una buena utilización de la medida que fue ideada como una forma más de llevar alivio a los contribuyentes. Es importante poder ayudar a las familias para que no pierdan la condición de buen contribuyente y puedan seguir accediendo a los beneficios el próximo año”, señaló el subsecretario de Ingresos Públicos de la Provincia, Florencio Galíndez.

El funcionario recordó además que sigue vigente el plan especial destinado a prestadores de Servicios Asistenciales de Discapacidad, que también contempla una financiación de hasta 36 cuotas sin interés.

Cómo realizar el trámite

1. Generar la liquidación de la deuda:

* El primer paso es ingresar al portal de Gestiones Ciudadanas del Gobierno de Santa Fe y generar la liquidación del impuesto que se desea regularizar.

* Para las deudas vinculadas al impuesto inmobiliario o a la Patente Única sobre Vehículos, se debe seleccionar el trámite “Visualización y liquidación de deuda”. Una vez obtenida la liquidación, el sistema habilitará el acceso al Plan Especial de Pago.

* En el caso de ingresos brutos y sellos, se deberá buscar el trámite “Ingresos Brutos - Aportes Sociales - Liquidación de deuda”. Para acceder a esta instancia, es necesario contar previamente con el servicio “API - Santa Fe - LDAE” habilitado en ARCA.

* Con la liquidación generada, se podrá iniciar la adhesión al plan.

2. Seleccionar el Plan Especial de Pago:

* Para patente e impuesto inmobiliario, una vez emitida la liquidación aparecerá la opción “Plan Especial de Pago 2026”, desde donde podrá iniciarse el trámite.

* El sistema permitirá elegir la cantidad de cuotas y consultar el monto financiado, el valor de cada cuota y las fechas de vencimiento.

3. Completar los datos requeridos

* Antes de confirmar la adhesión, el contribuyente deberá completar una declaración jurada con la siguiente información:

* Carácter invocado: titular, presidente, socio gerente, apoderado u otro.

* Correo electrónico.

* Teléfono de contacto.

* Clave Bancaria Uniforme (CBU).

Luego, el sistema habilitará la descarga e impresión del formulario “Solicitud de convenios de pago en cuotas”, junto con el comprobante de la primera cuota.

Esa primera cuota podrá abonarse en entidades habilitadas o por medios electrónicos, como tarjeta de débito, tarjeta de crédito o transferencia inmediata mediante DEBIN, a través de PlusPagos. Las cuotas restantes se debitarán automáticamente de la cuenta bancaria informada por el contribuyente.