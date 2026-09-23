Anses: los nuevos montos de jubilaciones, AUH y asignaciones familiares para octubre

Ya se conocen los valores actualizados. El haber mínimo, la AUH, la PUAM y las asignaciones familiares tendrán nuevos montos.
Actualidad23 de septiembre de 2026El DepartamentalEl Departamental

Una nueva actualización de las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, incluida la Asignación Universal por Hijo (AUH), que regirá desde octubre fue dada a conocer este miércoles por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) en sendas medidas publicadas en el Boletín Oficial.

Según se indicó en la Resolución 284/2026, la Ansés fijó los nuevos valores del sistema previsional, con un incremento del 1,66%, ajuste que se calculó a partir de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Con el citado incremento, el haber mínimo garantizado en octubre será de $435.748,51, mientras que el máximo alcanzará los $2.932.174,85. En tanto, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será de $348.598,81 y también se modificará el valor de la Prestación Básica Universal (PBU), que quedará establecido en $199.335,05.

Te puede interesar
escuela-juegos-sudamericanos-1

Michlig resaltó la amplia participación de público de toda la provincia en los Juegos Suramericanos

El Departamental
Actualidad21 de septiembre de 2026
En el marco de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, el Presidente Provisional del Senado Felipe Michlig acompañado por el senador por el departamento San Martín Esteban Motta, visitó la Estación Belgrano en la ciudad de Santa Fe para presenciar las competencia y saludar a los atletas, en coincidencia con el Presidente de ODESUR, Mario Moccia.
El Departamental
Recibí las últimas Noticias