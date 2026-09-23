Anses: los nuevos montos de jubilaciones, AUH y asignaciones familiares para octubre

Una nueva actualización de las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, incluida la Asignación Universal por Hijo (AUH), que regirá desde octubre fue dada a conocer este miércoles por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) en sendas medidas publicadas en el Boletín Oficial.

Según se indicó en la Resolución 284/2026, la Ansés fijó los nuevos valores del sistema previsional, con un incremento del 1,66%, ajuste que se calculó a partir de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Con el citado incremento, el haber mínimo garantizado en octubre será de $435.748,51, mientras que el máximo alcanzará los $2.932.174,85. En tanto, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será de $348.598,81 y también se modificará el valor de la Prestación Básica Universal (PBU), que quedará establecido en $199.335,05.