Poné Primera sigue creciendo: entregaron equipamiento en San Cristóbal y Soledad

La Fundación Demos Suardi, con el acompañamiento de la diputada Sofía Masutti, realizó una nueva entrega de equipamiento y herramientas a beneficiarios del programa Poné Primera en este caso de San Cristóbal y Soledad. De esta forma, se da continuidad a la nueva etapa del Programa que abarca a casi cien proyectos de emprendedores de toda la región.

El presidente de la fundación, Agustín Peretti, remarcó que el programa “acompaña con capacitación y material para que cada vez más proyectos se pongan en marcha. En un contexto difícil como el que atraviesa la Argentina, estamos concretando sueños, con la fuerza y las ganas de trabajar y de emprender de nuestros vecinos en cada una de nuestras ciudades”.

A su turno, la diputada Sofía Masutti recordó que días atrás “estuvimos en Suardi y San Guillermo realizando una actividad similar”. La legisladora resaltó “estos momentos nos permiten seguir comprometidos con quienes son los verdaderos protagonistas de Pone Primera: los vecinos, los emprendedores con sus propuestas que necesitan generar nuevas oportunidades”.

En San Cristóbal, participó el concejal Maxi López quien remarcó el “compromiso de cada emprendedor sancristobalense que pone en marcha su iniciativa y que apuesta al futuro con trabajo”.

Daiana Lanzetti, en Soledad, agradeció el trabajo que vienen realizando los dirigentes y sus equipos y subrayó “en cada rincón, en cada lugar de nuestro departamento hay sueños que muchas veces necesitan una ayuda para poder concretarse. Y Pone Primera es un instrumento valiosísimo para que puedan crecer y sostenerse en el tiempo”.

La convocatoria estuvo dirigida a personas de entre 18 y 45 años que residen en el Departamento San Cristóbal con emprendimientos en marcha o ideas de negocio para desarrollar. Luego de la presentación y evaluación de las propuestas, cerca de cien proyectos de distintas localidades fueron seleccionados para recibir acompañamiento