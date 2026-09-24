Discapacidad: el oficialismo logró dictamen de mayoría con un nuevo proyecto y la oposición insistió con prorrogar la emergencia

La Libertad Avanza consiguió el pasado miércoles dictamen de mayoría en la Cámara de Diputados para un nuevo régimen permanente en materia de discapacidad, con el respaldo del PRO, la UCR y otros bloques aliados. La oposición, en tanto, reunió 36 firmas para sostener su propuesta de prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2027 la Ley de Emergencia en Discapacidad. La definición quedó ahora en manos del recinto.

El proyecto oficialista, denominado Ley de Fortalecimiento Permanente de Discapacidad, busca reemplazar el carácter transitorio de la emergencia por un esquema estable. Entre sus principales puntos, mantiene las pensiones no contributivas por invalidez en el equivalente al 70% de la jubilación mínima y establece que sean compatibles con un empleo formal cuando los ingresos no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles.

El texto también conserva el Certificado Único de Discapacidad (CUD), contempla auditorías periódicas, incorpora un cronograma para cancelar compensaciones económicas pendientes y prevé partidas presupuestarias destinadas al área. Durante el plenario, la diputada libertaria Laura Rodríguez Machado sostuvo además que el nomenclador de prestaciones conservará su carácter universal y homogéneo y tendrá una actualización mensual vinculada al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Dictamen

El dictamen de La Libertad Avanza fue acompañado por el PRO, la Unión Cívica Radical y el MID, además de Nancy Picón Martínez, de Producción y Trabajo, y Karina Maureira, de La Neuquinidad. Oscar Herrera Ahuad y Bernardo Biella, de Argentina Federal, lo firmaron en disidencia. Parte de las negociaciones previas estuvo centrada en el mecanismo de actualización de las prestaciones y en la inclusión de recursos específicos para discapacidad en el Presupuesto.

Discusión

La discusión estuvo atravesada precisamente por los cambios incluidos originalmente en el Presupuesto 2027, que generaron cuestionamientos incluso entre sectores aliados al Gobierno. De acuerdo con lo expresado durante las negociaciones parlamentarias, La Libertad Avanza se comprometió a eliminar esos artículos. El proyecto oficialista sobre discapacidad procura mantener varios de los derechos contemplados en la legislación vigente, pero sin prolongar formalmente la emergencia.

Fuente: Uno Santa Fe