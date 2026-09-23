Comenzó a funcionar el radar de velocidad en el acceso a San Guillermo

El radar instalado en el acceso a San Guillermo ya se encuentra en funcionamiento, luego de que la Municipalidad completara las distintas gestiones y obtuviera la última habilitación necesaria por parte de la Provincia.

La intendenta Romina López explicó por Radio Belgrano que el lunes recibió la resolución provincial que faltaba y que este martes personal de la empresa ANCA realizó la última instalación vinculada al servicio de internet, permitiendo poner operativo el sistema.

Según señaló, la colocación de la cartelería comenzó entre febrero y marzo, por lo que durante varios meses se realizó una etapa de advertencia y prevención para que los conductores conocieran la futura implementación del control.

El sistema tiene como objetivo reducir la velocidad y prevenir accidentes, especialmente en la zona de la intersección de la ruta con calle Jujuy, considerada por el municipio como un sector de alta conflictividad vial.

López recordó que durante su gestión se analizaron distintas alternativas para mejorar la seguridad en ese sector, como semáforos y lomos de burro, pero finalmente la autorización obtenida permitió avanzar con la instalación de radares.

¿Cuál es la velocidad máxima?

La velocidad máxima establecida es de 60 kilómetros por hora. De acuerdo con lo explicado por la intendenta, las multas se determinan según el nivel de exceso de velocidad y existen diferentes escalas.

Los valores mencionados de manera aproximada van desde $150.000 o $160.000 para las infracciones de menor graduación, hasta unos $340.000 para los excesos más importantes. La determinación concreta corresponde al Juzgado de Faltas y se calcula mediante unidades de medida.

Las infracciones son notificadas por correo a los domicilios de los conductores. En caso de que una persona necesite realizar un descargo o solicitar un plan de pago, deberá dirigirse al Juzgado de Faltas de San Guillermo.

La intendenta también explicó que el juzgado local cuenta con jurisdicción provincial, por lo que puede intervenir en determinadas multas provinciales, incluso cuando fueron labradas en otras localidades de Santa Fe.

Dos puntos de control

El sistema cuenta con dos radares ubicados en distintos sectores, uno en inmediaciones de la esquina de la Acción y el Obrador Municipal y otro sobre calle Jujuy.

La intención, según López, es abarcar especialmente sectores de circulación urbana y el área del Parque Municipal, donde se concentra una importante cantidad de vecinos y visitantes.

La puesta en funcionamiento se produjo además días antes de La Cava, evento previsto para este jueves y que convocará a miles de jóvenes de distintas localidades. La Municipalidad estimó una asistencia de entre 4.000 y 5.000 personas, por lo que considera que el control de velocidad contribuirá a reforzar la seguridad vial durante la jornada.