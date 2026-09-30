Provincia continúa con la reparación de efectores de salud del departamento San Cristóbal

El senador por el departamento San Cristóbal, Felipe Michlig, confirmó la remisión de una nueva partida por parte del ministerio de Salud de la provincia en el marco del Programa FonRES (Fondo para la Reparación de Efectores de Salud), para obras de infraestructura para el mejoramiento edilicio y la calidad de prestaciones de los hospitales de las localidades del departamento San Cristóbal

El representante departamental destacó la celeridad en las respuestas del ministerio de Salud, que conduce Silvia Ciancio, y valoró el "gran trabajo territorial de los funcionarios Leonardo Martínez y Carina Dutto, que se suman a las gestiones permanentes que realizamos junto al diputado Marcelo González y los titulares de los gobiernos locales". Asimismo, agregó que "continuaremos gestionando estos fondos tan importantes para efectores de salud de todos los distritos del departamento".

Inversión en el Samco de Ambrosetti

La Presidente Comunal Dianela Michlig agradeció la respuesta para la restauración integral de la cocina del Centro de Salud y la incorporación de 2 camas ortopédicas de polipropileno, lo cual es un avance cualitativo en la atención de la salud primaria que tenemos en el pueblo, sumado a las distintas especialidades, aparatología y obras que incorporamos en estos últimos años durante la gestión del Gobernador Maximiliano Pullaro, junto a las gestiones del Senador Michlig y el Diputado González.

Por su parte el Subsecretario de Gestión Territorial Leonardo Nicky Martínez detalló que “el destino de la inversión en Ambrosetti contempla obras de tumbado de revoque en la cocina, revoque nuevo y colocación de cerámicos. Armado de mesada en cocina, sacado y colocación de ventanas. Tumbado de revoque. Bajada de agua fría y caliente. Renovación de tres baños. Instalación de cañerías, griferías, arreglos cloacales y termotanque”.

Asimismo, el funcionario detalló que la compra de las camas de polipropileno implica una inversión de 5.823.350 pesos, y ya fueron instaladas en el Samco de Ambrosetti.

Arrufó, Moises Ville y San Guillermo

Cabe recordar que semanas pasadas a través del Programa FonRES el ministerio de Salud también concretó la transferencia de partidas correspondientes a otras localidades del departamento San Cristóbal:

- Arrufó:

Se le otorgó un monto total de $23.551.430,59. La inversión fue destinada a la conexión cloacal a la red pública, la impermeabilización de la cubierta de losa, el recambio de canaletas y bajadas pluviales, y la pintura integral de los sectores afectados.

- Moises Ville:

Recibió una partida de $29 millones destinada a diversas obras edilicias de reacondicionamiento y mantenimiento de su hospital local.

- San Guillermo:

Se otorgó un aporte de 29 millones de pesos destinado a la construcción de las cocheras para las ambulancias en el edificio del Samco de San Guillermo, "una obra que ya se encuentra en ejecución" y permitirá mejorar la infraestructura y el funcionamiento del efector local.