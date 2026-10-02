La Provincia recuperó la conexión aérea directa con Europa

El jueves el gobernador Maximiliano Pullaro presenció en el Aeropuerto Internacional Rosario “Islas Malvinas”, el arribo y la partida del vuelo inaugural de la conexión directa entre Rosario y Madrid, que la aerolínea World2Fly operará dos veces por semana. Entre los primeros pasajeros que descendieron de la aeronave estuvo el exfutbolista Santiago Solari.

La nueva ruta forma parte de la estrategia impulsada por el Gobierno de Santa Fe para fortalecer la conectividad aérea de la provincia y posicionar al aeropuerto rosarino como un nodo logístico del interior productivo argentino.

El servicio recupera, después de más de cuatro décadas, una conexión regular y sin escalas entre Rosario y Europa.

Tras el arribo del vuelo procedente de Madrid, Pullaro recordó que “hacía 41 años que no teníamos una conexión de estas características con Europa” y destacó que se trata de “el avión más grande que va a operar en la República Argentina”, con capacidad para 432 pasajeros y dos frecuencias semanales, los martes y jueves.

El gobernador señaló que la nueva conexión es parte de un plan que incluyó inversiones para adecuar la infraestructura aeroportuaria. “Estamos demostrando que esta ciudad da para mucho más”, afirmó.

Luego, sostuvo que la ruta favorecerá el intercambio comercial. “Invertimos en este aeropuerto para que las familias acorten distancias, viajen por turismo y para que se puedan hacer negocios, porque abrir una nueva ruta aérea significa abrir una nueva ruta comercial. Hoy Rosario llega al mundo y a Europa de manera más ágil, rápida y económica”, expresó.

Pullaro también destacó el Plan de Turismo que se desarrolla en la provincia y en Rosario para promover la gastronomía, la cultura y la historia santafesinas. “Esto nos va a traer mucha gente, porque el turismo también es una industria que genera mucho trabajo. En un momento en el que la economía no está bien, vemos una gran oportunidad. Santa Fe tiene que transformarse en una provincia turística”, planteó.

El gobernador estuvo acompañado por el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, y la diputada nacional y ex vicegobernadora Gisela Scaglia. También participaron diplomáticos y autoridades consulares de España en el país; la secretaria de Transporte y Logística, Mónica Alvarado; el presidente del directorio del Aeropuerto Internacional Rosario, Juan Pío Drovetta; autoridades de World2Fly y representantes de los sectores productivos, comerciales y turísticos de la provincia.

Política de Estado para la conectividad y la infraestructura

En La Huella Lounge, donde se realizaron intervenciones culturales y artísticas y actividades del programa Sabores de Santa Fe para recibir y despedir a los pasajeros, Puccini señaló que el Gobierno Provincial venía impulsando la conexión directa con Europa. “La posibilidad de viajar sin escala, sin tener que ir hasta Buenos Aires, representa una gran comodidad. Ojalá se sostenga, porque para la provincia es muy importante”, indicó.

El ministro santafesino destacó, además, “la decisión del gobernador Pullaro de que Santa Fe asuma una política de Estado clara en materia de conectividad e infraestructura”. Y añadió: “Una provincia que lidera la producción y las exportaciones nacionales no puede depender de intermediaciones para vincularse con el mundo. Este vuelo es el resultado de un trabajo sostenido para jerarquizar nuestro aeropuerto, generar condiciones de competitividad y abrir una puerta de salida e ingreso directa para nuestra gente, nuestras industrias y el comercio exterior de toda la Región Centro”.

“Estamos dando respuesta a una demanda histórica de los santafesinos y atrayendo inversiones, turismo internacional y divisas. Cada vuelo que sumamos fortalece la economía local y demuestra que, cuando el Estado provincial gestiona con previsibilidad y decisión política, el interior productivo se transforma en protagonista del desarrollo nacional”, concluyó.

Por su parte, Scaglia destacó “esta primera conexión del aeropuerto con Europa, que nos abre las puertas al mundo”, y afirmó: “Tenemos que seguir trabajando para sumar frecuencias, vuelos y destinos”.

La ruta opera los martes y jueves con aeronaves Airbus A350-900, con capacidad para 432 pasajeros.