Amsafe lanza una actualización académica para debatir el presente y futuro de la escuela secundaria

Amsafe dará inicio este sábado 3 de octubre a la actualización académica “A dos décadas de la obligatoriedad de la escuela secundaria. Entre el derecho conquistado y los desafíos pendientes: pensar la escuela secundaria que tenemos para construir la que soñamos”.

El primer encuentro estará dedicado a “La escuela secundaria como derecho social”, poniendo en debate los sentidos, alcances y desafíos de la obligatoriedad escolar a veinte años de su implementación.

La jornada contará con la participación de Daniel Filmus; Rodrigo Alonso, secretario general de Amsafe; Susana Ludmer, secretaria adjunta 1.ª de Amsafe; y María José Marano, delegada seccional de Amsafe La Capital.

La actividad se desarrollará en el Auditorio de Amsafe Provincial, Rivadavia 3279, Santa Fe. La acreditación presencial será desde las 9:00, mientras que a las 9:30 comenzará el encuentro y la transmisión vía streaming.

La propuesta contempla 200 horas reloj de actualización académica o certificación por tramo, según Decreto 3029/12, y recorrerá siete unidades para abordar alfabetización, vínculos, inclusión, ESI, derecho a la educación y los desafíos que atraviesa actualmente la escuela secundaria.

Desde Amsafe se busca generar un espacio de formación, reflexión y construcción colectiva, reafirmando a la escuela secundaria como un derecho social y a la formación docente como una herramienta fundamental para fortalecer la educación pública.

La escuela pública enseña, garantiza derechos y construye esperanza.