Rosario: Presentaron la nueva temporada de cruces a la isla y paseos por el Paraná desde La Fluvial

El Gobierno de Santa Fe presentó una nueva temporada de cruces náuticos y paseos por el río Paraná desde la Terminal Fluvial de Rosario. La propuesta comenzará este sábado 10 de octubre y busca potenciar el turismo receptivo, revalorizar los espacios ribereños y aprovechar los muelles renovados recientemente por la Provincia.

El servicio funcionará los sábados, domingos y feriados, con los tradicionales traslados hacia las playas isleñas y navegaciones guiadas de perfil ambiental e histórico por el delta del Paraná.

Durante la presentación, el ministro de Desarrollo Productivo de la Provincia, Gustavo Puccini, afirmó que la gestión provincial asumió, junto con el gobernador Maximiliano Pullaro, el compromiso de que “Santa Fe no viva de espaldas al río”. Señaló que la Terminal Fluvial es un punto estratégico de Rosario, cuya puesta en valor permite ampliar las alternativas de turismo, recreación y conectividad.

“El Paraná no solo debe ser el canal por donde sale la producción santafesina al mundo, sino también un ámbito de disfrute, turismo de cercanía y generación de empleo para el comercio y los servicios de toda la región”, sostuvo.

Puccini vinculó la recuperación de la actividad turística con la mejora de las condiciones de seguridad en la ciudad. “Si no resolvíamos el problema de la paz en Rosario, nada de esto tendría sentido”, expresó. Según añadió, el regreso de las escapadas turísticas y la conexión de Rosario con otras provincias y el mundo forman parte de ese proceso.

El ministro remarcó, además, el impacto que genera cada servicio. “Detrás de cada pasajero hay trabajo, turismo, gastronomía y hotelería. En un contexto en el que muchas familias no pueden viajar lejos, que La Fluvial ofrezca estas alternativas es muy importante”, indicó.

Conectividad y turismo

La secretaria de Transporte y Logística, Mónica Alvarado, señaló que el trabajo coordinado busca devolverle vitalidad a la Terminal Fluvial mediante servicios seguros, ordenados y de calidad, tanto para los rosarinos como para quienes visitan la ciudad.

“Arrancamos la gestión con 8.000 cruces por temporada y la última alcanzó los 40.000. Vamos por más, y eso es posible porque hubo inversión”, sostuvo. Según explicó, la propuesta forma parte de una política provincial que articula conectividad y turismo, en coordinación con la planificación aeroportuaria y portuaria.

Además, adelantó que la Terminal continuará sumando servicios: “A partir del viernes se va a poder acceder a los pliegos de licitación del sector gastronómico en el norte de La Fluvial” con el objetivo de “ir incorporando cada vez más y mejores servicios para el goce del río y el goce de nuestra provincia”.

Cruces y paseos guiados

La presidenta del Ente Administrador Puerto Rosario (Enapro), Graciela Alabarce, explicó que las salidas estarán sujetas a las condiciones de navegación. “No se suspende una jornada completa ante lluvias intermitentes o chaparrones pasajeros: monitoreamos el clima hora a hora y los servicios se retoman apenas sea seguro navegar”, precisó.

Los cruces a la isla Sabino Corsi, destinados a quienes eligen pasar el día en los bancos de arena frente a la costa central, saldrán cada hora los sábados, domingos y feriados, entre las 11 y las 15.30. El último regreso a Rosario será a las 18.30. El pasaje de ida y vuelta costará $ 15.000 por persona.

El Delta Queen se incorporará a estos traslados y también realizará el paseo guiado “La Vuelta al Mundo”, una travesía de unas dos horas que partirá a las 16. El recorrido zarpará desde la Terminal Fluvial hacia Los Marinos, se internará por el arroyo Charigüé y permitirá observar la flora, la fauna autóctona y la vida cotidiana de las islas. Luego continuará aguas arriba hasta el puente Rosario-Victoria y regresará bordeando el frente urbano rosarino.

El paseo incluirá el acompañamiento de un guía turístico y tendrá un valor de $ 20.000 por persona. “Es una propuesta que permanecerá durante todo el año, porque la isla puede disfrutarse tanto en verano como en invierno”, señaló Alabarce.