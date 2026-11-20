Dos fuertes temporales afectaron durante la madrugada de este viernes 20 a distintas localidades del centro de Santa Fe y el este de Córdoba, especialmente a Rafaela y San Francisco, donde se registraron importantes consecuencias por la intensidad del viento y las precipitaciones.

En San Francisco, la tormenta se desató alrededor de las 3:45, con ráfagas que alcanzaron aproximadamente los 100 kilómetros por hora.

El fenómeno provocó la caída de árboles en distintos sectores, daños materiales, voladuras de techos y cortes de energía eléctrica. Uno de los espacios afectados fue la plaza General Paz.

La zona noreste de la ciudad habría sido una de las más perjudicadas, con viviendas que sufrieron daños en sus techos. También se reportaron consecuencias en la localidad vecina de Frontera.

Ante esta situación, autoridades municipales y equipos de emergencia comenzaron a recorrer la ciudad para evaluar los daños. El intendente Damián Bernarte encabeza el comité de emergencia, con la participación de Bomberos Voluntarios y distintas áreas municipales.

El secretario de Prevención y Movilidad Urbana, Nelson Carrizo, confirmó que hasta el momento no se habían reportado personas heridas ni evacuadas. En cuanto al servicio eléctrico, hubo interrupciones en gran parte de la ciudad y el suministro comenzó a restablecerse progresivamente en distintos sectores.

El Servicio Meteorológico Nacional había emitido a las 3:40 un aviso a corto plazo por tormentas para el departamento San Justo y otras zonas de Córdoba y Santa Fe.

Por otra parte, en Rafaela el temporal llegó alrededor de las 4:45, acompañado de fuertes ráfagas, lluvia abundante y caída de granizo de tamaño pequeño a mediano. El momento más intenso de la tormenta se extendió durante aproximadamente diez minutos, dejando patios y veredas cubiertos de piedra.

Previamente, a las 4:20, el radar del Servicio Meteorológico Nacional ya había advertido sobre el avance de celdas de tormenta severa sobre el centro de la provincia de Santa Fe.

Uno de los puntos más afectados por las ráfagas fue la Terminal de Ómnibus. En el lugar, se desprendió y se desplomó una importante estructura de cartelería en la fachada del edificio, arrastrando además sectores de mampostería en el área del ingreso principal.

Como consecuencia del fenómeno, también se registraron cortes de energía eléctrica en distintos barrios y sectores de Rafaela.

Las dos ciudades atravesaron así una madrugada marcada por condiciones meteorológicas severas, con daños materiales, inconvenientes en los servicios y operativos para evaluar las consecuencias del temporal.

Fuente: Rafaela Noticias