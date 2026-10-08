Festram cuestiona las prioridades del ejecutivo municipal de Villa Ocampo





( Prensa FESTRAM) La Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Santa Fe (FESTRAM) expresa su preocupación ante la decisión del Ejecutivo Municipal de Villa Ocampo de avanzar con la ampliación de su estructura de gobierno y la creación de nuevas secretarías, en un contexto económico particularmente complejo para los municipios santafesinos.

Esta situación adquiere especial relevancia cuando cada vez son más los gobiernos locales que manifiestan dificultades para afrontar sus obligaciones y garantizar en tiempo y forma el pago de los salarios de las trabajadoras y los trabajadores municipales.

No resulta razonable que, mientras se proyectan modificaciones en la estructura política del Municipio, continúen pendientes cuestiones vinculadas con las condiciones laborales, la regularización de

trabajadores y trabajadoras y otros compromisos asumidos con el sector municipal.

Las trabajadoras y los trabajadores municipales son quienes sostienen diariamente el funcionamiento del Estado local y garantizan servicios esenciales para toda la comunidad.

FESTRAM respalda al sindicato ASOEM de Villa Ocampo y acompaña cada reclamo que tenga como objetivo defender los derechos laborales y mejorar las condiciones de trabajo. Asimismo, reclamamos

que los compromisos asumidos sean cumplidos y que las instancias de diálogo institucional se traduzcan en respuestas concretas. La Federación continuará acompañando a las organizaciones sindicales municipales de toda la provincia, defendiendo el salario, la estabilidad, la carrera laboral y la dignidad de las trabajadoras y los trabajadores municipales.