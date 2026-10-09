Assal emitió una alerta por la comercialización de los aceites de girasol Paisano y Bonóleo

El Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe, a través de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal), prohibió la elaboración, tenencia, fraccionamiento, transporte, comercialización y exposición de los aceites marca “Paisano” y “Bonóleo”, en todo el territorio provincial.

La medida fue adoptada luego de constatar que el primer producto no se corresponde con aceite de girasol y presenta un contenido neto inferior al declarado, por lo que se considera un producto adulterado. Por otra parte, en cuanto al aceite “Bonóleo”, su contenido neto no corresponde con el informado en el rótulo y no declara un RNPA aprobado, por lo que se considera falsamente rotulado.

Estas irregularidades impiden garantizar la legitimidad, trazabilidad y seguridad del alimento, configurando una infracción al Código Alimentario Argentino.

A fin de alertar a la población y facilitar la identificación del producto, se detallan los siguientes datos:

Denominación de venta: Aceite de Girasol.

Marca: Paisano.

Elaborado por RNE Nº: 02-042336.

RNPA Nº: 02-754290.

Cont. Neto: 900 ml.

Lote: 18/05/26.

Vencimiento: 18/05/27.

Denominación de venta: Aceite de Girasol.

Marca: Bonóleo.

Elaborado por RNE Nº: 02-041579.

RNPA Nº: EX2022-37455493-GDEBA.

Cont. Neto: 900 ml.

Lote: 20260512 09:53.

Vencimiento: 05/2028.